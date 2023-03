Policial 12-03-2023

SERNAC denunció al Ministerio Público a agencia turística recorramos Chile

El SERNAC denunció a la agencia de turismo Recorramos Chile ante el Ministerio Público, por la eventual comisión de delitos de estafa u otros ilícitos penales, luego de realizar una serie de gestiones en el marco de la Ley del Consumidor (LPC) y no obtener ninguna respuesta favorable por parte de dicha empresa.

El objetivo de esta acción es que la fiscalía, en el marco de sus facultades, investigue a esta agencia de turismo y a sus representantes por haber cometido estos eventuales delitos, a fin de que se apliquen las más altas sanciones que procedan por parte de los tribunales de justicia.

El Servicio tomó esta decisión tras haber realizado diversas gestiones con la empresa para buscar una solución para los consumidores. Por ejemplo, durante el año pasado se ofició a la agencia para solicitar información, luego de recibir numerosos reclamos de parte de los consumidores, quienes solicitaban respuesta por una serie de incumplimientos en la prestación de servicios, tales como, tours no realizados, suspensión de viajes, no devolución de dineros por servicios no entregados. No obstante, la empresa no respondió.

Desde enero de 2022 hasta la fecha, el SERNAC ha recibido 501 reclamos en contra de Recorramos Chile. Sólo durante febrero de 2023, el Servicio recepcionó 137 reclamos, esto es, casi un tercio del total de los casos del período indicado.

El SERNAC y el Ministerio Público mantienen un convenio de colaboración, cuyo propósito es realizar diversas acciones tendientes a dar mayor protección a los consumidores ante empresas que tengan eventuales conductas fraudulentas o que pudieran realizar acciones constitutivas de delito.