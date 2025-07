Policial 04-07-2025

SERNAC denunció ante la justicia a 2 bancos por ofrecer créditos no educacionales al interior de universidades

Tras detectar a través de una fiscalización en terreno que Banco Santander y Banco Itaú estaban ofreciendo créditos no relacionados con el financiamiento de estudios al interior de algunos campus universitarios del país, el SERNAC denunció ante la justicia a ambas entidades financieras.

A través de estas acciones judiciales, el SERNAC pretende que la justicia aplique el máximo de las multas establecidas en la normativa, con el objeto de que las entidades bancarias terminen con este tipo de prácticas comerciales.

El Director Nacional del SERNAC, Andrés Herrera, explicó que este tipo de hallazgos son graves porque afectan a las y los estudiantes de educación superior, quienes muchas veces ven este tipo de ofrecimientos como una oportunidad, pero finalmente terminan con elevadas deudas a muy corta edad y con escasos o nulos ingresos.

"La Ley es clara en cuanto a que las instituciones financieras no pueden ofrecer créditos al interior de los campus que no tengan relación con el financiamiento de servicios educacionales, ni tampoco la publicidad y marketing de dichos créditos, pues lo que se busca evitar es que los estudiantes se endeuden y tengan que cargar con una mochila muy pesada cuando muchas veces ni siquiera han empezado su vida profesional", resaltó.

La decisión de iniciar estas acciones judiciales se adoptó luego que el SERNAC realizara un proceso de fiscalización en terreno, que consideró universidades ubicadas en diversas capitales regionales del país, entre ellas, Antofagasta, Maule, Biobío, Los Ríos y Metropolitana.

Entre los productos financieros ofrecidos destacan tarjetas de crédito, cuentas corrientes, entre otros.