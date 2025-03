Policial 29-03-2025

SERNAC emite alerta para silla de retención infantil por riesgo de seguridad.



El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) informó una alerta de seguridad emanada de la empresa Ferdel Chile, responsable de las sillas nido para bebés marca Cybex, modelo Aton G, debido a un posible defecto en el mecanismo de ajuste del arnés de seguridad.

Este producto, de origen chino, fue comercializado en Chile entre los años 2024 y 2025, con un total de 496 unidades distribuidas a consumidores.

La empresa fabricante detectó que, en ciertas ocasiones, una pieza de la silla, el pasador de anclaje del arnés, podría soltarse. Esto ocurre cuando la silla no está siendo usada en el auto y se manipula de forma brusca, como si se deslizara o golpeara contra bordes duros (por ejemplo, una mesa o la base de la silla).

Si esta pieza se suelta, el arnés de seguridad de la silla podría desprenderse en caso de un choque. Esto significa que el niño o la niña no estarían correctamente sujetos y correrían un mayor riesgo de sufrir lesiones graves.

Ante este escenario, el SERNAC hace un llamado a las personas consumidoras a ponerse en contacto con la empresa a través del correo electrónico recalls@ferdelchile.com y solicitar un kit de reparación con instrucciones, que será enviado a partir del 10 de abril.

Se puede seguir utilizando el producto en forma normal, pero antes de cada uso, se sugiere comprobar que los ganchos de retención del anclaje del arnés no estén dañados.