Nacional 26-12-2024

Sernac explicó qué hacer si un regalo navideño no gustó o venía malo

Es 24 de diciembre y ya los regalos -o la mayoría de ellos- están bajo el árbol de Navidad. En la mayoría de los hogares las 00:00 horas del 25 de diciembre es el momento para saber qué fue lo que trajo el Viejito Pascuero, pero ¿qué pasa si no nos gustó el regalo o no era lo que esperábamos?

Porque sabemos que estos casos ocurren, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recordó a las personas sus derechos ante compras presenciales y online.

¿Qué debo tener para cambiar un producto porque no gustó?

En Chile, el cambio a "todo evento" existe bajo ciertas condiciones. La primera de ellas, es cuando se compra de manera online, esto es el derecho a retracto de 10 días desde recibido el producto. Otra opción, es el "ticket de cambio", que a diferencia de la anterior, no es obligatoria para el comercio, eso sí, se vuelve una obligación cuando ya la han ofrecido.

Para ambos casos, se debe tener copia de la boleta o del ticket de cambio, según corresponda y lo más importante: tener todos los empaques originales del producto, no haberlo usado y, de hecho, si quien recibió el regalo no le gustó a simple vista, lo mejor es dejarlo intacto para su cambio.

Derecho a retracto:

Permite arrepentirse de una compra o terminar un contrato dentro de los primeros 10 días desde la recepción del producto o aceptación del servicio. Este derecho aplica en:

La compra o contratación de servicios ofrecidos en reuniones convocadas por una empresa (por ejemplo; tiempos compartidos), instancia en la que el consumidor debe aceptar ese mismo día.

La compra o contratación de servicios por medios electrónicos como internet, teléfono u otra.