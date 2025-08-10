domingo 10 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 10-08-2025
    SERNAC: Farmacias Ahumada compensará a consumidores por colusión de medicamentos.
    Después de un largo proceso judicial, y tras llegar a un acuerdo conciliatorio en el marco de una demanda colectiva presentada por el SERNAC, Farmacias Ahumada compensará a un universo de casi 34 mil consumidores tras haber participado de la colusión de farmacias junto a Salcobrand y Cruz Verde en la venta de medicamentos, hecho ocurrido entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.
    El primer grupo corresponde a un universo de 17.652 personas, quienes, según los registros de Farmacias Ahumada, fueron afectados directamente por la colusión, recibiendo un monto de $32.620.
    Mientras que el segundo segmento corresponde a casi 17 mil personas que reciben mensualmente el bono por Control Niño Sano, quienes obtendrán $20.884, dinero que será entregado a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

    Freddy Mora | Imprimir | 132

