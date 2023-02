Crónica 02-02-2023

SERNAC informa a los consumidores sobre sus derechos en vacaciones en la región del Maule



Los mercados más reclamados por los consumidores de la región del Maule son el transporte aéreo y terrestre.





El Director regional del SERNAC, Daniel Smith, entregó información sobre los derechos de los consumidores a los veraneantes de la comuna de Constitución para que los conozcan y los ejerzan en esta temporada estival.



Las playas de la región del Maule reciben a miles de turistas durante el verano, por lo que es necesario que los consumidores conozcan sus derechos en el ámbito del turismo, por ejemplo, qué hacer frente al arriendo de viviendas. “Es necesario que las personas exijan un contrato por escrito con todas las promesas. Todo lo ofrecido en la publicidad, tiene que estar en el contrato”, señaló el director.



La autoridad también instó a verificar que la vivienda o empresa exista antes de realizar cualquier pago, así como elegir un lugar establecido y cerciorarse de que tenga patente municipal. “Queremos que los consumidores puedan disfrutar de un tiempo de descanso y no pasen malos ratos. Por eso es importante que las personas conozcan y exijan sus derechos, y así eviten los abusos”, aseguró.



En enero y febrero de 2022, cerca del 10% de los reclamos de los consumidores de la región del Maule se concentraron en los rubros de transporte y turismo (arriendos de temporada), siendo las empresas más reclamadas por los maulinos Latam Airlines, Despegar.com, Sky Airlines, Tur Bus y Jet Smart.



Es importante en esta época tener presente que:



Respecto al transporte terrestre:



• Tienes derecho a ser transportado en condiciones de calidad y seguridad; y las condiciones convenidas deben ser respetadas (puntualidad y que se cumpla el itinerario).

• Que exista coherencia entre lo ofertado y lo real (baños, TV, desayuno, salón cama, puntualidad horaria), así como no ser víctima de sobreventa de pasajes y ser indemnizado o reparado si esto ocurre.

• La empresa está obligada a devolver, al menos el 85% del valor de tu pasaje, si lo anulas con 4 o más horas de anticipación.

• En el caso del equipaje, tienes derecho a que llegue a destino en buenas condiciones, tal como lo señala la Justicia. Si la empresa extravía tu(s) maleta(s), deberá indemnizarte con hasta 5 UTM, según el Decreto 212 del Ministerio de Transportes.

• Si has tenido la precaución de declarar el valor de lo transportado, la empresa deberá responder por el total de la pérdida. Para esto, debes solicitar el formulario de declaración de equipaje, el cual debe estar disponible en los locales de venta de pasajes.



Respecto al transporte aéreo:



• Si compraste un boleto para volar dentro de Chile y no puedes embarcarte por sobreventa de pasajes, tienes derecho a una compensación entre 2 y 20 UF. Además, tienes derecho a elegir entre embarcar en el siguiente vuelo disponible o exigir el reembolso total de lo pagado.

• En caso de que hayas comprado un boleto ida y vuelta en un vuelo nacional y no embarcaste en el trayecto de ida, la aerolínea no podrá negar ni condicionar la utilización del tramo de vuelta, si es que te presentas oportunamente al chequeo y embarque.

• Certificado médico: Tienes derecho a cambiar un viaje o solicitar la devolución del dinero pagado, si presentas un certificado médico que pruebe un impedimento para viajar.

• Si viajas con niños menores de 14 años, éstos deben ir en asientos contiguos al de algún adulto incluido en la misma reserva del vuelo.

• Si no embarcas en un vuelo, la aerolínea debe devolver lo pagado por las tasas de embarque.

• Cuando se posterga o se suspende un viaje por condiciones climáticas de fuerza mayor, la empresa debe responder con el fin de dejar sin efecto el pasaje, y puedes solicitar la devolución del dinero del pasaje o convenir con la línea aérea en seguir con el viaje con la demora prevista.

• En caso de que tus maletas sufran daños o hurtos, las aerolíneas deberán pagar indemnizaciones hasta los $1.170.000.