Nacional 18-01-2025

Sernac oficia a firma de TV por internet por cambios unilaterales de planes contratados

Este jueves el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), ofició a la empresa de televisión por internet Zapping, luego de recibir durante 2024, un total de 229 reclamos. Las quejas apuntan principalmente al cambio unilateral de planes por parte de la empresa por unos de mayor costo. A lo cual Zapping respondió que "los planes vigentes ya no existirían, por lo que debían hacer obligatoriamente la migración a uno de los nuevos planes o terminar la suscripción", indicó el comunicado del organismo.

Un consumidor denunció que "Zapping ha degradado mi plan, pues no solo cambió el orden de los canales, sino que a los suscriptores antiguos se les está obligando a cambiar de plan con una amenaza velada de que el no actualizar harán que se termine este sin dar ningún aviso previo del bloqueo de contratación de contenidos hasta la renovación de este, siendo que el plan tiene origen en una promoción de precio fijo para siempre". El Sernac solicitó a la empresa los antecedentes generales sobre la situación, detalles de cómo informaron a los consumidores sobre los nuevos planes y por qué los clientes bajo la suscripción prepago debían migrar al término de su suscripción, mientras que los consumidores bajo la suscripción mensual con tarjeta de crédito o similar tendrán un periodo más amplio para efectuar la migración. Además, se le exigió a Zapping el número total de consumidores que han migrado a los nuevos planes desde el 17 de octubre de 2024 y quienes no lo han hecho aún.