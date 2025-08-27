Policial 27-08-2025

SERNAC oficia a Sopraval y Ariztia tras cuestionamientos por posible inclusión de pollo en pechugas de pavo



El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ofició a Ariztía y Sopraval tras una denuncia realizada por un medio de comunicación que acusa la posible inclusión de carnes de pollo en sus productos rotulados como "pechuga de pavo".

El objetivo de esta acción es conocer en detalle los hechos denunciados, la versión oficial de cada una de las empresas y las acciones de información que se estarían tomando de cara a las y los consumidores en la materia. El Director Nacional del SERNAC, Andrés Herrera, explicó que "queremos escuchar primero a las empresas respecto de lo que nos informan en relación con esto y obviamente, cuando tengamos los antecedentes a nuestra disposición, vamos a tomar todas las medidas y acciones que correspondan porque si se verifica una infracción, estaríamos en una situación grave y eso esperemos que no ocurra".

