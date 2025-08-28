Policial 28-08-2025

Sernac, PDI y Seremi de Seguridad Pública afianzan lazos para la prevención de estafas



El Centro Diurno Referencial de la comuna de Talca, a cargo de la Fundación Envejecimiento Funcional, fue sede, hace pocos días, de las primeras charlas dedicadas a la prevención de los delitos de estafa, que afectan principalmente a las personas mayores, razón por la cual se eligió a esta entidad que forma parte del Servicio Nacional del Adulto Mayor.

En la cita participaron, la Seremi de Seguridad Pública, María José Gómez; el Director del SERNAC Maule, Andrés Salas; la Jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) Talca, Subprefecta Alejandra Briones, y el Comisario Claudio Guevara.

La iniciativa surge desde un trabajo mancomunado entre las instituciones públicas y la Policía de Investigaciones, que busca acercar a la comunidad herramientas preventivas como consejos y tips para no caer, por ejemplo, en “el cuento del tío”.



