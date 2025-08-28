jueves 28 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 28-08-2025
    Sernac, PDI y Seremi de Seguridad Pública afianzan lazos para la prevención de estafas
    Publicidad 12

    El Centro Diurno Referencial de la comuna de Talca, a cargo de la Fundación Envejecimiento Funcional, fue sede, hace pocos días, de las primeras charlas dedicadas a la prevención de los delitos de estafa, que afectan principalmente a las personas mayores, razón por la cual se eligió a esta entidad que forma parte del Servicio Nacional del Adulto Mayor.
    En la cita participaron, la Seremi de Seguridad Pública, María José Gómez; el Director del SERNAC Maule, Andrés Salas; la Jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) Talca, Subprefecta Alejandra Briones, y el Comisario Claudio Guevara.
    La iniciativa surge desde un trabajo mancomunado entre las instituciones públicas y la Policía de Investigaciones, que busca acercar a la comunidad herramientas preventivas como consejos y tips para no caer, por ejemplo, en “el cuento del tío”.

    Freddy Mora | Imprimir | 52

    Otras noticias

    Prisión preventiva para matrimonio que secuestró a chofer de aplicación en Curicó.
    Prisión preventiva para matrimonio que secuestró a chofer de aplicación…
    Linares: General de Carabineros del Maule realizó Cuenta Pública
    Linares: General de Carabineros del Maule realizó Cuenta Pública
    Programa Recuperación de Barrios llega a Longaví
    Programa Recuperación de Barrios llega a Longaví
    Carabineros promueve campaña de difusión sobre la “Ley Cholito”
    Carabineros promueve campaña de difusión sobre la “Ley Cholito”
    SERNAC oficia a Sopraval y Ariztia tras cuestionamientos por posible inclusión de pollo en pechugas de pavo
    SERNAC oficia a Sopraval y Ariztia tras cuestionamientos por posible inclusión…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para