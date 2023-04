Crónica 19-04-2023

Sernac redobla ofensiva contra La Polar por ropa falsa: "No hay ninguna voluntad de compensar a consumidores"

En el marco de su exposición en la comisión investigadora abocada a indagar el eventual contrabando de productos falsificados de La Polar, el director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, aseveró que la firma no tiene "ninguna voluntad" para "hacerse cargo de las compensaciones en favor de los consumidores". Esto ocurre luego de que la firma ligada a Leonidas Vidal, mediando un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), reconociera la comercialización de productos falsos, acusando ser víctima de un "fraude o estafa" por parte de sus proveedores. Tras ello, miembros de la comisión investigadora solicitaron ayer a la fiscalía ampliar la investigación contra La Polar a otras empresas del retail.

"Lo más grave en este hecho esencial, no solo es que La Polar se considera una víctima, sino que además habla de acuerdos totales y plenos contra otras empresas, de las cuales el Sernac tampoco ha tenido noticia alguna y cual es el contexto de esos acuerdos", comentó Herrera. "Sin embargo, tampoco se hace referencia alguna a las compensaciones que tienen los consumidores con ocasión de esto. Simplemente se anuncian acciones en contra de dos importadoras, que ya sabemos que están vinculadas a familias de otro retail del país (Hites), y lo que queda claro aquí es que no hay ninguna voluntad de La Polar en torno a hacerse cargo de las compensaciones en favor de los consumidores". "No es posible creerle a La Polar En ese mismo contexto, Herrera aseguró que "no es posible creerle a La Polar". "Hace pocas semanas atrás, nos sostenía que no había ningún tipo de problema en la naturaleza original de los productos que estaba vendiendo. Y ahora dice que hay una exhaustiva investigación de la cual nunca hubo noticia", dijo. Además, dudó que el problema solo afecte al 0,16% del total de productos vendidos anualmente y al 2,03% de los productos de la actual campaña, según cifras de La Polar. "¿Por qué deberíamos creerle que solamente se refiere a estos porcentajes o a estas marcas? Lamentablemente eso no es posible", recalcó el líder del Sernac.