Social 06-09-2023

‘Sernac te Protege’ entregará por primera vez facultad sancionatoria a este servicio



• El delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque Díaz, junto a la seremi de Economía, Javiera Vivanco y el director (s) de Sernac, Camilo Castro, explicó este proyecto de ley fue presentado por el Presidente Gabriel Boric, el que otorgará una nueva herramienta para proteger a las y los consumidores.



Tras la firma por parte del Presidente Gabriel Boric del proyecto de ley que fortalece y moderniza el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), otorgándole facultades sancionatorias, el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, en compañía de la seremi de Economía, Javiera Vivanco y el director (s) de Sernac, Camilo Castro, detallaron los alcances de esta iniciativa legal.



Entre los alcances del proyecto, se establece medidas tendientes a resolver algunos problemas de consumo detectados, entre ellas, la obligación de las empresas de establecer canales de atención a los clientes y responder todos los reclamos recibidos.



“Esto viene a cumplir el compromiso del Presidente Gabriel Boric en su programa y en la Cuenta Pública de presentar este proyecto de ley para que sea un servicio que proteja con bastante vigor a los consumidores, generando una igualdad entre los consumidores y las empresas y para eso se crea un procedimiento administrativo de carácter sancionatorio, algo similar a lo que usa la superintendencia. En definitiva, lo que se busca es entregar más herramientas, proteger a quienes han estado por mucho tiempo en un grado de indefensión”, destacó el delegado Aqueveque.



Según explicó Aqueveque, el Sernac podrá, a través de un procedimiento eficiente, expedito y debidamente regulado, aplicar sanciones a las empresas que no cumplan con la ley y/o no respeten sus derechos en casos de reclamos individuales, algo que en la actualidad, y en un alto porcentaje, no se resuelven muchas veces por la negativa u omisión de los proveedores de entregar soluciones oportunas y adecuadas.



La seremi de Economía, Javiera Vivanco, agregó que este nuevo servicio busca “proteger a las y los consumidores. Las economías modernas no son compatibles con la falta de derechos a los consumidores y por eso que queremos modernizar un servicio que es de vital importancia y por eso estamos muy conformes con este proyecto de ley”.



RECLAMOS



En esta línea, Camilo Castro, director (s) de Sernac, explicó que "los reclamos que recibimos en la región son aproximadamente 29.000 mil al año, por lo que somos la cuarta región que recibe más reclamos a nivel de país y aproximadamente el 52% de éstos tiene un buen puerto, es decir los proveedores se hacen cargo de las infracciones que se denuncian, sin embargo, esto está muy lejos del porcentaje de satisfacción que queremos los consumidores”.



Con esto, de aprobarse este proyecto de ley, además de sancionar en dichos casos, podrá ordenarles a las empresas el término de la conducta infractora y la restitución de los cobros indebidos que hayan realizado, como también obligar a los proveedores a que adopten medidas para prevenir nuevas infracciones.