Política 10-08-2024

Sernac y municipios de la Región de Maule exigen las más altas compensaciones para las personas por cortes de energía



SERNAC, alcaldes, alcaldesas y representantes de las Municipalidades de la Región de Maule acordaron iniciar un Procedimiento Voluntario Colectivo con la empresa CGE para que compensen en el más breve plazo a todas las familias afectadas por los cortes de energía.

En ese contexto, hasta ahora, la empresa CGE no ha dado una respuesta sobre si participará de este procedimiento, aunque está dentro de los plazos que contempla el proceso.

Esta acción extrajudicial, liderada por el SERNAC, es el camino más expedito, eficiente y universal para que los vecinos y vecinas que hayan sufrido cortes de suministro logren compensaciones eficiente y oportunamente.

A través de este mecanismo también se pueden perseguir reparaciones por daños colaterales sufridos por las personas, como las pérdidas de alimentos, medicamentos y electrodomésticos dañados, con flexibilizaciones para acreditar pérdidas, como fotografías o videos, y no sólo con boletas de compra.

Si es una de las personas afectadas por este caso y aún no has ingresado un reclamo, puedes hacerlo a través del Portal del Consumidor o llamando gratis al 800 700 100 o de forma presencial en la oficina regional de Talca, ubicada en 4 Oriente 1360 (entre 2 y 3 Norte), y plataformas municipales a lo largo de la región.