Nacional 22-09-2023

Sernageomin estima que obras provisorias en socavones de Viña tardarían 40 días cuando partan

Para abordar la situación de los socavones en el sector de Cochoa en Viña del Mar, este jueves se reunió la alcaldesa Macarena Ripamonti con Carabineros, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Delegación Presidencial de Valparaíso, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y las organizaciones de vecinos del sector. En esta oportunidad no asistió el Ministerio de Obras Públicas ni la cartera de Vivienda y Urbanismo.

Tras la reunión, el director nacional del Senageormin, Patricio Aguilera, informó que en los últimos días, en particular durante el fin de semana, se realizaron varios trabajos en la zona afectada, entre ellos se vertieron cerca de 500 metros cúbicos de material a uno de los socavones y anunció que hoy se están vertiendo 500 metros cúbicos más. "Se están tomando medidas preventivas en caso de que llueva y se está avanzando en la ingeniería y en los proyectos para hacer las actividades provisionales del ducto. Luego se está viendo el muro de contención de abajo de Borgoño. Y después, posteriormente, viene la obra ya más importante de relleno del socavón número uno de Kandinsky", detalló Aguilera. Respecto a plazos, el representante del Sernageomín sostuvo que "eso se va a ir determinando a medida que vamos avanzando". "Hoy hay un perímetro de seguridad que fue establecido el 11 de agosto, que es preventivo. Ese perímetro de seguridad es dinámico, se va a ir modificando de acuerdo a los informes técnicos que tengamos tanto del Sernageomin como de otros organismos técnicos competentes", añadió. Asimismo, explicó que "lo que se está haciendo ahora es una medida provisional para el eventual caso de que llueva. Esta medida de poner aquí del orden de mil metros cúbicos de material más geotextiles es para que el agua que llegue a este lugar escurra y no se genere o no se agrande el socavón. Hay una medida de contingencia en el evento que llueva de la misma magnitud o intensidad que fue el 10 y 11 de agosto de gestión de las aguas lluvias para que no lleguen acá. De manera que si llega, llegue muy poco y no llegue con la intensidad que llegó el 10 y 11 de agosto". En esa línea, Aguilera sostuvo que la medida provisional del colector todavía no inicia su construcción, "y eso va a demorar 40 días". En esta reunión la alcaldesa Ripamonti presentó un protocolo de mudanza para que los vecinos de las torres afectadas puedan retirar su cosas de los departamentos, el cual debe ser autorizado por la Delegación Presidencial.