Nacional 15-09-2023

Sernageomin recomendó, en 2005 y 2012, no construir sobre dunas de Reñaca-Concón

El director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Patricio Aguilera, dio a conocer la existencia de informes que fueron realizados hace más de 10 años en los que se desaconseja la construcción en el campo dunar del sector Reñaca Norte, donde se generaron dos socavones tras las recientes lluvias.

Esta jornada se constituyó una mesa técnica para abordar la posibilidad de desviar las aguas lluvias en el marco de las obras de mitigación en el lugar por el colapso de un colector, lo que se determinará tras la realización -en el corto plazo- de análisis geotécnicos con los que se busca definir las soluciones.

Actualmente hay labores para lograr el despeje de la Avenida Borgoño y, más arriba, trabajos de mitigación, que tienen una proyección de entre 30 a 45 días inicialmente y luego, un plazo de ocho meses para estabilizar los socavones.

ras la cita, Aguilera -director nacional del Sernageomin-, expresó que hay informes públicos del servicio "del año 2005 y 2012, que se generan a petición de la Municipalidad de Concón, en el que se detalla que no es recomendable construir ahí".

"Ustedes pueden ver que en Concón no hay construcciones en esa zona: Entendemos que el municipio (sí) consideró ese informe", indicó.

Consultado sobre la justificación para la recomendación de los informes, Patricio Aguilera explicó que "es un sistema que tiene arena, que es de bastante altura, que está expuesto y es una zona sísmica. Obviamente no es el lugar más apropiado para construir y urbanizar".

El colapso en Reñaca Norte cortó la Avenida Borgoño, ruta que conduce a Concón. Precisamente en esa comuna hay preocupación por las cifras que dejarán las Fiestas Patrias, pues el borde costero es uno de los polos turísticos gastronómicos.