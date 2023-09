Social 08-09-2023

SernamEG Maule lanza campaña solidaria para ir en ayuda de Mujeres afectadas por la emergencia climática

Hasta el 15 de septiembre se recibirán kits de ropa interior, cremas de cara y cuerpo, desodorantes, pasta dental y cepillos de dientes, toallas higiénicas colonias, shampoo y acondicionador, toallas húmedas, bidones de agua, frazadas y utensilios de aseo, que la dirección regional de SernamEG lanzó como campaña ir en ayuda de cerca de 200 mujeres que resultaron afectadas por la emergencia climática, en distintas comunas de la región.

Se trata de mujeres que participan en los distintos programas de la institución como el jefas de hogar y mujer emprende, dueñas de casa que se vieron tremendamente afectadas y que están viviendo en situaciones de albergues.

La directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Ana Cecilia Retamal, confirmó que con apoyo de los funcionarios de la dirección regional se puso en marcha la campaña “Levantando al Maule”, cuyo centro de acopio será en Talca, en las oficinas regionales, en calle 1 Sur #531, entre 2 y 3 Poniente.

“Partimos la semana pasada con una reunión de equipo y lo primero que hicimos fue levantar un catastro de mujeres que son usuarias de nuestros programas a nivel regional, y comprobamos que hay cerca de 200 mujeres damnificadas. Por tanto, el objetivo es juntar kits femeninos en apoyo de mujeres que tenemos damnificadas a lo largo del territorio producto de la emergencia climática. Queremos que la ciudadanía, sensibilizar a las personas que no han sufrido, que no tuvieron las mismas consecuencias de esta emergencia climática como sí lo tuvieron los sectores de Licantén, Vichuquén, Hualañé, Sagrada Familia, Constitución, entre otros, que sí se vieron tremendamente afectados y mujeres que están viviendo en situaciones de albergues”.

Concluyó la autoridad que “hoy se hace necesario empatizar, ponerse en el lugar del otro, a todos y todas nos puede pasar, ninguno está libre de una emergencia, somos una región que tenemos temblores, que en el verano son los incendios forestales y en el invierno nos golpean las inundaciones. En este pasado temporal a todos nos afectó y hay mujeres que la están pasando mal y pedimos empatía, ponerse en el lugar del otro y decirles que no están solas”.