Policial 16-06-2023

Sernapesca Maule incautó cerca de 60 kilos de recursos hidrobiológicos extraídos de forma ilegal

Los recursos hidrobiológicos, posterior a su incautación, fueron devueltos al mar, ya que se encontraban frescos y vivos.

Tras una denuncia de extracción de locos de forma flagrante en la costa de Pelluhue, Sernapesca Maule acudió a fiscalizar en conjunto con Carabineros, encontrando al infractor en el lugar, con una totalidad de 202 unidades de locos en el pick up de una camioneta. La carga total de recursos correspondió a 58,8 kilos.

Frente a este hecho, la directora (s) de Sernapesca Maule, Andrea Alfaro Torres, explicó que “cuando nos enteramos de esta situación nuestros fiscalizadores acudieron al lugar en compañía de Carabineros, constatando el hecho in situ. Esta extracción de recursos hidrobiológicos se realizó de manera ilegal, constituyendo un delito, por lo que la persona pasó a control de detención”.

Asimismo, Andrea Alfaro Torres dijo que el recurso loco se encuentra en veda hasta el año 2025, por lo que, su extracción y venta ilegal debe ser denunciada. Recomendó a la comunidad –si llegan a ver este tipo de actos- hacer la denuncia, ya que no están permitidos dentro de la normativa vigente.

Cabe destacar que si bien el loco está en veda extractiva actualmente, se permite su extracción desde Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), que son espacios costeros delimitados cuyos derechos de explotación lo ejercen las organizaciones de pescadores y pescadoras artesanales asignatarias, las que administran dichas áreas de acuerdo a un plan de manejo y explotación autorizado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y bajo la fiscalización de Sernapesca.