Política 31-05-2025

SERVEL: comenzó el periodo de propaganda electoral para las Elecciones Primarias 2025



Desde este viernes 30 de mayo, se inicia el periodo de propaganda electoral con ocasión de las elecciones primarias presidenciales, el cual se extiende hasta el 26 de junio de 2025.

Para elecciones primarias, según lo señalado en la ley 20.640, existe un periodo único de propaganda electoral, en el que se podrá efectuar propaganda en medios de prensa, radioemisoras, redes sociales, plataformas digitales, espacios privados y espacios públicos autorizados.

La propaganda en espacios públicos no podrá superar las dimensiones de 2m2, solo se podrá efectuar en espacios públicos que estén autorizados por el Servicio Electoral, y respetando el máximo de elementos de propaganda electoral (MEP) permitidos.

La propaganda en espacios privados, durante este periodo, se podrá realizar con carteles afiches o letreros que no superen los 6m2 cada uno y haciendo envío de la correspondiente autorización del propietario, poseedor o mero tener del inmueble, mediante el formulario N° 104, el cual se obtiene ingresando al Sistema de Rendición Online (SRO).

La propaganda en medios de prensa, radio, plataformas digitales y redes sociales se podrá realizar solo en aquellos que hayan enviado a este Servicio sus tarifas.

Por último, durante este periodo se podrá efectuar propaganda mediante activistas o brigadistas en la vía pública, mediante el porte de banderas, lienzos u otros elementos no fijos que identifiquen la candidatura y la entrega de propaganda y merchandising. Las candidaturas deberán llevar un registro actualizado de sus brigadistas mediante el Formulario N°101, el cual está disponible en el Sistema de Rendición Online (SRO).