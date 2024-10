Política 13-10-2024

Servel: designados vocales de reemplazo para las elecciones regionales y municipales_



Ayer sábado 12 de octubre, las Juntas Electorales hicieron público el nombramiento de vocales reemplazantes para las próximas Elecciones Regionales y Municipales.

Las excusas presentadas entre el 7 y 9 de octubre por quienes fueron designados vocales, pueden haber sido acogidas o no haber sido aceptadas por las Juntas Electorales, por ello es fundamental que quienes presentaron excusas y también el electorado en general revise nuevamente sus datos electorales, en consulta.servel.cl para ver si les corresponderá cumplir el rol de vocal de mesa en este proceso electoral.

Los vocales reemplazantes dados a conocer en esta oportunidad, son definitivos. La ley no contempla un nuevo periodo de excusas. Es por ello que, de no poder asistir a cumplir con su labor, deberán justificarse ante los Juzgado de Policía Local en caso de ser citados.

El incumplimiento de esta obligación, cumplir el rol de vocal, conlleva multas que varían entre 2 a 8 UTM, es decir, entre $133.000 y $532.000 aproximado.