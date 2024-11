Política 09-11-2024

SERVEL desmiente existencia de 70 mil votos perdidos



El Servicio Electoral, SERVEL, señala que no es efectiva la noticia de La Segunda de que se hayan perdido 70.662 votos en las elecciones Regionales y Municipales de pasado 26 y 27 de octubre.

Los resultados provisorios con el escrutinio de los Colegios Escrutadores publicados desde el jueves 31 octubre en la web del SERVEL y más completos que los resultados preliminares, tienen diferencias mucho menores. Los votos de Gobernadores Regionales totalizan 13.122.723 votos, los de Alcaldes 13.120.020 votos, los de Consejeros Regionales 13.119.149 votos y los de Concejales 13.121.762 votos. Las diferencias entre estas elecciones son de 7.238 votos. Estas diferencias en ningún caso son votos perdidos, como busca instalar el citado medio.

Se producen por diferencias en las actas de escrutinios en las cuatro elecciones. Se deben principalmente, a actas con diferencia de magnitud, ya que aparece un número votos superiores a los electores de la mesa, y actas descuadradas donde el total de los votos no cuadra con el detalle de los votos de cada candidato. Los resultados de las mesas que tienen estas diferencias se encuentran detallados y publicados en los resultados provisorios en la web del SERVEL a los que puede acceder cualquier elector.

Le corresponde a los Tribunales Electorales determinar el escrutinio final y son ellos quienes tiene la facultad de revisar estas actas con diferencias, escrutando nuevamente las mesas, e incluso revisando los votos (de ser necesario), especialmente cuando hay resultados estrechos y estas diferencias pueden influir en los resultados finales. Son ellos lo que en definitiva proclaman a los candidatos electos. Todos los votos se encuentran en las cajas, tal como los dejan los vocales de mesa, en las bodegas de Servel, a disposición de los Tribunales Electorales.

Cabe recordar una vez más que los resultados preliminares del Servel, son meramente informativos. No constituyen escrutinio para efecto legal alguno.