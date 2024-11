Política 24-11-2024

SERVEL detalla aspectos relevantes para esta jornada de votación por segunda vuelta de gobernadores



Hoy domingo 24 de noviembre se desarrolla la segunda vuelta de Gobernadores Regionales en 11 regiones de Chile, incluyendo el Maule, y esto es lo que debe saber:

-El voto es obligatorio en todas las regiones donde se desarrollen estas elecciones.

-Si cumplió el rol como vocal en las elecciones de octubre pasado, debe cumplirlo nuevamente este 24 de noviembre.

-Si no cumple su rol de vocal, puede arriesgar una multa fijada por ley de 2 a 8 UTM según lo decida el Juez de Policía Local (entre $ 133.122 a $ 532.488).

-La elección se realizará en un solo día.

-Recuerde llevar su carnet de identidad o pasaporte, los que pueden estar vencidos hasta en 12 meses.

-Para esta elección el sufragio es simple: un solo voto con dos candidatos.

-Las mesas de sufragio estarán abiertas de 8:00 a 18:00 horas, siempre que no haya electores esperando para votar.

-El domingo de la elección es feriado legal.

-Si no va a votar, la ley contempla una multa de 0,5 unidades tributarias mensuales, esto es $33.280, dictaminada por el Juez de Policía Local.

-Si está a más de 200 km de su local de votación, y solo en esta circunstancia, puede dejar una constancia en Carabineros únicamente el mismo día de la elección. Es muy importante guardar el comprobante de la constancia, ya que deberá ser presentado ante el Juez de Policía Local al asistir a la citación que le llegará con posterioridad.

Para este domingo están convocados por ley 182.440 vocales que ya tienen experiencia y conocimiento.