Política 27-10-2024

SERVEL entrega datos útiles de procedimientos para las personas en estas Elecciones 2024



El Servicio Electoral, SERVEL, entrega recomendaciones de procedimientos para las personas, en caso de distintos inconvenientes para poder votar.

Bajo la pregunta “qué pasa sí…”, señalan lo siguiente:

1. Perdí mi carnet: Puede sufragar con su pasaporte. Igualmente sirve un carnet vencido desde el 27 de octubre de 2023.

2. Se quedó mi carnet en el local de votación: Los días de las elecciones puede volver al local de votación a retirar su cédula de identidad. En caso de percatarse al día siguiente, puede acudir a la Junta Electoral con jurisdicción en la comuna donde sufragó para consultar si eventualmente su cédula pudiera haber sido entregada en ese lugar.

3. Firmé al lado de otro nombre en el padrón electoral: Su votación es igualmente válida. Los vocales de mesa deberán dejar constancia en la mesa de una firma errada.

4. Llegué a mi mesa y alguien había firmado en mi nombre en el padrón electoral: El proceso de votación se sigue de igual manera. Los vocales le indicarán donde debe firmar y dejarán constancia en el acta de la mesa que en el espacio de su nombre existe la firma de otro elector.

5. Rompí sin querer mi voto o me equivoqué votando: Los vocales pueden entregarle una segunda cédula electoral. Ellos dejan constancia del hecho en el acta de la mesa. Si vuelve a inutilizarla, deberá esperar al final de la votación y en caso de haber votos sobrantes podrá utilizarlos.

6. No aparezco en el padrón de mesa: Deberá contactar al Delegado de local, quién verificará la situación y confirmará si está habilitado para sufragar.

7. Olvidé cortarle el talón a mi voto antes de insertarlo en la urna: No hay problema. Una vez en el escrutinio, los vocales corroborarán que el folio del voto corresponde a una cédula electoral entregada por la mesa.

8. Deposité mi voto en una urna equivocada: No importa!. Una vez en el escrutinio, los vocales lo contabilizarán según el cargo que corresponda.

9. Quiero fotografiar el voto: ¡Ni lo pienses! Está prohibido por ley. Recuerde que el voto es secreto.

10. Quiero llevar a mi mascota: ¡Si quieres sufragar en compañía de su mascota, bienvenido! Procure llevarlo con su collar y siempre sujeto.

11. Quiero ir con mis hijos, ¿puedo?: ¡Claro! Muéstrele desde pequeños la importancia de participar de estos procesos cívicos.

12. Justo me enfermé o tuve un accidente muy grave y no podré ir a votar: Lo lamentamos. Guarde todos los documentos médicos que respalden su enfermedad o accidente para poder presentarlos cuando seas citado por el Juzgado de Policía Local.

16. Vi gente haciendo propaganda electoral dentro del local de votación: Puede efectuar la denunciar ante la fuerza encargada del orden público presente en cada local.