miércoles 03 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Política 03-09-2025
    SERVEL entrega resoluciones de aceptación y rechazo de candidaturas declaradas a parlamentarios y presidente
    Publicidad 12

    El Servicio Electoral, SERVEL, publicó las resoluciones que consignan la aceptación y rechazo de las candidaturas declaradas hasta las 23:59 horas del lunes 18 de agosto de 2025. Este momento marcó el final del plazo de declaración de candidaturas para las elecciones de Presidente/a, Senadores/as y Diputados/as.
    Las reclamaciones e impugnaciones podrán ser presentadas ante el Tribunal Calificador de Elecciones hasta el sábado 6 de septiembre de 2025.
    Las candidaturas aceptadas serán inscritas en el Registro Especial de Candidaturas en la oportunidad legal correspondiente.
    A Presidente de la República, son 8 los postulantes aceptados, mientras que a nivel nacional, fueron aceptadas 127 candidaturas al senado y 3 rechazadas. En tanto, respecto de candidatos a diputados, en total país, fueron aceptados 1.091 y 43 fueron rechazados.
    En la Región del Maule, las candidaturas al senado aceptadas fueron 31 y una rechazada. En cuanto a diputados por el Distrito Maule Sur, Provincias de Linares y Cauquenes, se aceptaron 25 y ninguna rechazada.
    La verificación del cumplimiento de requisitos por parte de los candidatos y candidatas se realiza a la fecha del cierre del proceso de declaración de candidaturas, ocurrido el 21 de agosto pasado. En tanto, el cumplimiento del requisito de derecho a sufragio considera las actualizaciones al Registro Electoral hasta su fecha de cierre, el 28 de junio de 2025.
    Freddy Mora | Imprimir | 83

    Otras noticias

    Diputado Naranjo (Ind) impulsa propuesta de utilizar hospitales en desuso para el cuidado de personas mayores
    Diputado Naranjo (Ind) impulsa propuesta de utilizar hospitales en desuso…
    Municipios advierten riesgo de colapso en ley de seguridad si el gobierno no define financiamiento
    Municipios advierten riesgo de colapso en ley de seguridad si el gobierno…
    Diputado Gustavo Benavente destaca aumento de la PGU a $250 mil: “Desde hoy se empezarán a ver los beneficios de la Reforma de Pensiones que aprobamos”
    Diputado Gustavo Benavente destaca aumento de la PGU a $250 mil: “Desde…
    CPLT incrementa investigaciones sumarias en servicios del Estado
    CPLT incrementa investigaciones sumarias en servicios del Estado
    Diputado Donoso (UDI): “IMACEC confirma falta de crecimiento, el desempleo y la destrucción de empleos formales”
    Diputado Donoso (UDI): “IMACEC confirma falta de crecimiento, el desempleo…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para