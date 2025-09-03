Hoy
miércoles 03 de septiembre del 2025
Política 03-09-2025
SERVEL entrega resoluciones de aceptación y rechazo de candidaturas declaradas a parlamentarios y presidente
El Servicio Electoral, SERVEL, publicó las resoluciones que consignan la aceptación y rechazo de las candidaturas declaradas hasta las 23:59 horas del lunes 18 de agosto de 2025. Este momento marcó el final del plazo de declaración de candidaturas para las elecciones de Presidente/a, Senadores/as y Diputados/as.
Las reclamaciones e impugnaciones podrán ser presentadas ante el Tribunal Calificador de Elecciones hasta el sábado 6 de septiembre de 2025.
Las candidaturas aceptadas serán inscritas en el Registro Especial de Candidaturas en la oportunidad legal correspondiente.
A Presidente de la República, son 8 los postulantes aceptados, mientras que a nivel nacional, fueron aceptadas 127 candidaturas al senado y 3 rechazadas. En tanto, respecto de candidatos a diputados, en total país, fueron aceptados 1.091 y 43 fueron rechazados.
En la Región del Maule, las candidaturas al senado aceptadas fueron 31 y una rechazada. En cuanto a diputados por el Distrito Maule Sur, Provincias de Linares y Cauquenes, se aceptaron 25 y ninguna rechazada.
La verificación del cumplimiento de requisitos por parte de los candidatos y candidatas se realiza a la fecha del cierre del proceso de declaración de candidaturas, ocurrido el 21 de agosto pasado. En tanto, el cumplimiento del requisito de derecho a sufragio considera las actualizaciones al Registro Electoral hasta su fecha de cierre, el 28 de junio de 2025.
