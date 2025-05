Política 11-05-2025

SERVEL entregó detalles de las Elecciones Primarias Presidenciales



El próximo domingo 29 de junio se realizarán en Chile las Elecciones Primarias Presidenciales, un proceso electoral fundamental para definir las candidaturas que participarán en las elecciones generales de noviembre.

Las colectividades que pactaron para estas primarias, con el nombre de “Unidad por Chile”, son: Partido Socialista; Frente Amplio; Partido Liberal; Federación Regionalista Verde Social; Partido por la Democracia; Partido Radical; Partido Comunista; y Partido Acción Humanista.

En estas Elecciones Primarias podrán participar:

-Personas afiliadas a los partidos políticos que hayan pactado para participar en esta elección.

-Personas independientes, es decir, que no están afiliadas a ningún partido político.

-No podrán sufragar quienes estén afiliados a partidos políticos que no participan en las primarias.

El padrón electoral considera a cerca de 15,5 millones de electores, y actualmente se está procesando la información que incluye cambios de domicilio electoral y otras actualizaciones realizadas hasta el 30 de abril.

A todos los electores se les entregará una cédula electoral única. Además, la Presidenta del Servel, Pamela Figueroa, recordó que esta elección es voluntaria y que existirá el voto en el extranjero.

Aunque la participación es voluntaria, hay más de 110 mil vocales de mesa que sí estarán obligados a asistir, quienes serán designados por las Juntas Electorales. Los vocales de mesa y miembros de colegios escrutadores se podrán conocer a partir del 7 de junio, mismo día en que se informarán las mesas y locales de votación. Quienes no cumplan con su obligación pueden ser sancionados con multas entre 2 y 8 UTM, es decir, entre $137.000 y más de $549.000 pesos.