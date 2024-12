Política 18-12-2024

SERVEL entregó en el Senado aportes técnicos a la reforma al sistema político y electoral



El Presidente del Consejo Directivo de Servel, Andrés Tagle, expuso como invitado ante la Comisión de Constitución del Senado sobre la reforma que modifica la constitución en lo relativo al sistema político y electoral.

En su presentación ante la instancia, Tagle incorporó comentarios y sugerencias técnicas a distintos artículos de la propuesta en estudio, que fueron bien recibidas por el Presidente de la Comisión.

Respecto de la no elección de diputados de los partidos que no alcanzan el 5% de los votos, el Presidente del Consejo Directivo de Servel hizo ver que actualmente la legislación de partidos políticos disuelve automáticamente a los partidos que no alcancen el 5% de la votación de diputados.

Añadió que lo que se está haciendo es una asignación de votos y lo que entendemos se quiere hacer es una asignación de los escaños obtenidos de los partidos que no alcancen el umbral del 5% de votación. Se sugirió una redacción diferente para el mismo propósito.

Los alcances los realizó en el marco de un aporte desde un organismo técnico como es el Servicio Electoral.