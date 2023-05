Política 07-05-2023

SERVEL entregó últimos detalles de elección de consejeros constitucionales

Hoy concurren a las urnas los 15.150.572 electores y electoras que conforman el padrón definitivo de una votación que se realizará solo en el territorio nacional. 38.665 mesas receptoras de sufragio a lo largo de todo el país, para escoger 50 consejeros constitucionales, que deberán redactar una propuesta de nueva Constitución Política de la República de Chile:

- El voto es obligatorio para los electores y electoras en Chile. El elector que no sufragare será penado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 UTM. No incurrirá en esta sanción el elector que haya dejado de cumplir su obligación por enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día de la elección en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en que se encontrare registrado su domicilio electoral o por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

-Los candidatos son de carácter regional, en el Maule son 28 postulantes, de los cuales deben elegirse 5. Usted, debe votar solo por una opción en la papeleta o cédula de votación.

-La papeleta de la elección general de consejeros constitucionales es de color blanco, y la correspondiente a los pueblos indígenas, de color verde.

-Para identificar al elector, se aceptarán las cédulas de identidad o pasaportes vencidos a contar del 1 de enero de 2020, extendiendo la fecha informada con antelación, que era de sólo hasta un año antes de la elección. Esto permitirá que aquellos electores y electoras que no han podido renovar su cédula de identidad o pasaporte puedan acudir a las urnas sin ningún problema. Vigencia que será válida para la elección del 7 de mayo y también para el plebiscito de diciembre.

-Las mesas receptoras de sufragios estarán abiertas desde las 08:00 y hasta las 18:00 horas.

-Tal como se viene realizando en elecciones anteriores, existe la opción de ser acompañado en el momento de ingresar a la urna, ya sea para personas con alguna discapacidad o adultos mayores. La Ley Nº18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, garantiza que todo ciudadano y ciudadana con derecho a sufragio, mayor de 18 años, pueda votar y en esa legislación contempla el voto asistido, el cual facilita el proceso para las personas con discapacidad y contempla la utilización de una plantilla con ranura y otra con ranura y sistema Braille, para ser utilizada por las personas ciegas.

-Desde el Servel se destacó que sólo este día de la elección, quienes estén a más de 200 kilómetros de su local de votación podrán realizar una constancia en Carabineros, privilegiando para ello la Comisaría Virtual, donde se les entregará un código que deben validar de forma presencial en comisarías, retenes y las unidades de Carabineros dispuestas para ello, siguiendo el procedimiento establecido por dicha institución. Las personas que dejen esta constancia no están excusadas de sufragar, por lo que deben guardar su comprobante para cuando sean citados por los Juzgados de Policía Local. Quienes no puedan ir a votar por otros motivos, también deberán presentar su documentación de respaldo al ser citados por los Juzgados de Policía Local.