Política 02-05-2023

Servel enviará SMS con información para consultar datos electorales y recordar voto obligatorio



Con el objetivo de aumentar las vías de información para el electorado, la semana previa a la Elección del Consejo Constitucional del 7 de mayo, el Servicio Electoral enviará mensajes SMS a los teléfonos móviles del país. Además, la consulta de datos a través de internet no consumirá datos de los planes telefónicos. Esta iniciativa, de carácter gratuito tanto para el Servel como para los usuarios, se genera gracias a la colaboración de ChileTelcos, asociación que reúne a las empresas de telecomunicaciones más grandes del país.

Cabe destacar que el mensaje llegará a todos los dueños de teléfonos móviles, sin distinción entre quienes son electores y quienes no lo son (personas que aún no son mayores de edad, extranjeros que no cuentan con avecindamiento de más de 5 años, o quienes tengan derecho a sufragio suspendido, entre otros). Quienes reciban el mensaje, no implica que estén habilitados para votar, sólo llama a la revisión de los datos en el sitio consulta.servel.cl o llamando al 600 6000 166.

Para evitar dudas del electorado, el mensaje será muy simple, con un enlace claro y con el número telefónico para quienes prefieran consultar por esa vía.