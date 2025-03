Política 29-03-2025

Servel explica los patrocinios para las candidaturas de las Elecciones 2025



Los patrocinios son un requisito para aquellos candidatos independientes que participan de forma individual y no están asociados a ningún partido político ni integran ningún pacto electoral para las Elecciones Generales de Presidente de la República y Parlamentarias 2025.

Las formas de patrocinar una candidatura independiente son dos:

-Patrocinio On-line: A través de la plataforma web patrocinantes.servel.cl utilizando la Clave Única otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Previo a la suscripción del patrocinio a ser realizada por un ciudadano habilitado para sufragar, el postulante a candidato deberá habilitarse en la plataforma con su Clave Única, para iniciar la recolección de patrocinios. La habilitación de un postulante no constituye una declaración oficial de candidatura, ni implica que las personas que se encuentran recibiendo patrocinios cumplan con los requisitos para ser candidatos.

-Patrocinio Manual suscrito ante Notario Público: a través de una declaración jurada o promesa suscrita ante un notario competente, correspondiente a cualquiera del respectivo territorio.

En ambos casos, ya sea a través de la plataforma o ante notarios, los ciudadanos deben declarar bajo juramento o promesa, no estar afiliados a un partido político constituido o en formación, además de encontrarse habilitado para sufragar en el territorio donde declarará su candidatura el postulante a ser patrocinado.

Cada elector sólo podrá patrocinar una candidatura independiente por cada tipo de elección, esto es, patrocinar un candidato independiente a presidente, un candidato a senador y un candidato a diputado del territorio electoral correspondiente a su domicilio electoral.