Política 07-11-2024

SERVEL expuso los problemas generados en la última elección

El presidente del Consejo Directivo de Servel, Andrés Tagle, reiteró el llamado al Ejecutivo para compensar, con el pago de 1UF, la sobrecarga de trabajo que tuvieron los vocales de mesa en la pasada elección del 26 y 27 de octubre pasado.

El punto lo planteó en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados. Ante dicha instancia, el personero asistió para dar cuenta de los problemas generados en el proceso de escrutinio de los votos. Según relató, en algunas comunas se extendió hasta pasadas las 4 de la madrugada.

Tagle explicó que en esta elección participaron más de 13 millones 110 mil electores, vale decir, el 85% del padrón. Se trata de la participación más grande de la historia electoral del país, lo que explica la dificultad del proceso. A modo de ejemplo, informó que en los locales de votación se digitaron y escanearon, en total, 160 mil actas de escrutinio.

Por lo anterior, destacó que la función de los vocales es una carga pública. Sin embargo, observó que el Servel no tiene presupuesto para atender sus necesidades de alimentación y transporte. Los necesitamos, porque sin ellos no hay elecciones y no hay democracia, precisó.

En tal plano, pidió al Presidente de la República que reconsidere el rechazo y entregue 1UF a los vocales por las molestias que significó el proceso. Esto, atendiendo que el organismo no tiene facultades para hacer cambios y el beneficio debe realizarse por ley.