Política 07-08-2025

SERVEL habilitó Sistema de Declaración de Candidaturas

A partir del 4 de agosto se encuentra habilitada la plataforma Sistema de Declaración de Candidaturas, correspondiente a las próximas Elecciones de Presidente de la República y de Parlamentarios 2025, cuyo objetivo es facilitar y modernizar el proceso de declaración de candidaturas, de manera segura, transparente y eficiente, desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Los partidos políticos, pactos electorales o candidaturas independientes, deberán ingresar al portal oficial del Servel y acceder con Clave Única. La plataforma les permitirá:

-Ingresar la nómina del o los candidatos por tipo de elección y territorio con los datos personales de cada uno de ellos, a partir del 4 de agosto.

-Declarar las candidaturas por los presidentes y secretarios de los partidos políticos o por los cinco patrocinantes que declaran la candidatura independiente, hasta las 24 horas del lunes 18 de agosto de 2025

-Autorizar y adjuntar la documentación o antecedentes de cada candidato, entre el martes 19 y el jueves 21 de agosto hasta las 24 horas.

En forma previa, aquellos partidos políticos que deseen formalizar un pacto electoral en las elecciones parlamentarias (dos o más partidos), deberán presencialmente realizarlo ante el Director del Servicio Electoral hasta las 24 horas del sábado 16 de agosto de 2025.



