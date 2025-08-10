domingo 10 de agosto del 2025
    • Hoy
    Política 10-08-2025
    Servel habilitó Sistema de Registro de Tarifas para medios que deseen emitir propaganda electoral en Elecciones Presidenciales y Parlamentarias
    Los medios de prensa escrita y digital, las radioemisoras, redes sociales y plataformas digitales que deseen emitir propaganda electoral en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias a realizarse el domingo 16 de noviembre de 2025, deberán informar sus tarifas o sistemas de contratación digital desde el día 8 de agosto y hasta las 23:59 del día 7 de septiembre de 2025, a través del sistema habilitado por el Servicio Electoral, mediante los formularios electrónicos disponibles en https://tarifas.servel.cl/home, permitiéndose modificar las tarifas registradas hasta el 13 de noviembre de 2025.
    Los medios no podrán discriminar en el cobro de las tarifas o en el acceso a sus sistemas de contratación, entre las distintas candidaturas y partidos políticos participantes de la elección, y su contratación solo podrá suscribirse por los candidatos, partidos políticos o sus administradores generales. Asimismo, las tarifas deberán ser publicadas en la página web del respectivo medio y del Servel.
    Para conocer cómo se deben ingresar las tarifas, los estados de los tarifarios y cualquier otra información respecto al uso del sistema, podrán consultar la Guía para Ingreso de informes tarifarios.
