Política 24-06-2025

SERVEL: lo que debe saber sobre la Primaria Presidencial del domingo 29 de junio

SERVEL informa que en las Primarias Presidenciales del próximo 29 de junio se elegirá al candidato o candidata que representará al pacto Unidad por Chile, en las Elecciones Presidenciales del 16 de noviembre.

El citado pacto fue el único que se inscribió para Primarias, sistema disponible para todos los partidos.

¿Quiénes pueden votar? Todos los electores y electoras que consten en el padrón electoral determinado para las Elecciones Primarias, tanto en Chile como en el Exterior, y que son los afiliados a los partidos políticos que pactaron para las Elecciones Primarias, así como también quienes sean independientes, es decir, que no están afiliados a ningún partido político.

Los ocho partidos que integran el pacto que pactó para estas Primarias son los siguientes: Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Liberal, Federación Regionalista Verde Social, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Comunista, y Partido Acción Humanista.

Los afiliados a partidos políticos que no hayan pactado no pueden votar.

N es obligatorio votar, las Primarias Presidenciales son con voto voluntario. Sí es obligatorio que quienes hayan sido designados vocales de mesa acudan a cumplir dicha tarea.