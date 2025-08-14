jueves 14 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Política 14-08-2025
    SERVEL: plazos clave para formalización de pactos y declaración de candidaturas
    Publicidad 12
    Con miras a la Elección Presidencial y Parlamentarias existe una serie de plazos legales para la declaración de candidaturas, la formalización de pactos y la entrega de la documentación correspondiente.
    Los partidos políticos deben cumplir con un proceso que incluye los siguientes pasos:
    -Formalización de pactos parlamentarios: Los partidos que deseen participar en un pacto deben formalizarlo a más tardar el 16 de agosto hasta las 24:00 horas.
    -Declaración de candidaturas: por los presidentes y secretarios de los partidos políticos hasta las 24 horas del lunes 18 de agosto de 2025.
    En caso de participar en un pacto, éste debe haber sido formalizado previamente a la declaración de candidatura.
    Carga de documentación: A partir del 19 de agosto se inicia el periodo para que el candidato, el partido político o los partidos integrantes del pacto completen la carga de la documentación requerida, la cual podrá realizarse hasta las 24:00 horas del 21 de agosto.
    El cumplimiento de estos plazos es fundamental para garantizar la validez del proceso y asegurar la participación efectiva en los comicios.

    Freddy Mora | Imprimir | 55

    Otras noticias

    Dan luz verde a proyecto que busca restringir uso de celulares en colegios
    Dan luz verde a proyecto que busca restringir uso de celulares en colegios
    Senado: Comisión de Salud conoce detalles de la reforma a las licencias médicas
    Senado: Comisión de Salud conoce detalles de la reforma a las licencias…
    Cámara: aprueban bonificación por retiro anticipado para Gendarmería
    Cámara: aprueban bonificación por retiro anticipado para Gendarmería
    Promulgada la Ley Más Mujeres en Directorios
    Promulgada la Ley Más Mujeres en Directorios
    Avanza proyecto que reduce plazos y exime de trámites para ampliación o construcción de cárceles
    Avanza proyecto que reduce plazos y exime de trámites para ampliación…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para