Política 14-08-2025

SERVEL: plazos clave para formalización de pactos y declaración de candidaturas

Con miras a la Elección Presidencial y Parlamentarias existe una serie de plazos legales para la declaración de candidaturas, la formalización de pactos y la entrega de la documentación correspondiente.

Los partidos políticos deben cumplir con un proceso que incluye los siguientes pasos:

-Formalización de pactos parlamentarios: Los partidos que deseen participar en un pacto deben formalizarlo a más tardar el 16 de agosto hasta las 24:00 horas.

-Declaración de candidaturas: por los presidentes y secretarios de los partidos políticos hasta las 24 horas del lunes 18 de agosto de 2025.

En caso de participar en un pacto, éste debe haber sido formalizado previamente a la declaración de candidatura.

Carga de documentación: A partir del 19 de agosto se inicia el periodo para que el candidato, el partido político o los partidos integrantes del pacto completen la carga de la documentación requerida, la cual podrá realizarse hasta las 24:00 horas del 21 de agosto.

El cumplimiento de estos plazos es fundamental para garantizar la validez del proceso y asegurar la participación efectiva en los comicios.



