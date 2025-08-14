Hoy
jueves 14 de agosto del 2025
Política 14-08-2025
SERVEL: plazos clave para formalización de pactos y declaración de candidaturas
Con miras a la Elección Presidencial y Parlamentarias existe una serie de plazos legales para la declaración de candidaturas, la formalización de pactos y la entrega de la documentación correspondiente.
Los partidos políticos deben cumplir con un proceso que incluye los siguientes pasos:
-Formalización de pactos parlamentarios: Los partidos que deseen participar en un pacto deben formalizarlo a más tardar el 16 de agosto hasta las 24:00 horas.
-Declaración de candidaturas: por los presidentes y secretarios de los partidos políticos hasta las 24 horas del lunes 18 de agosto de 2025.
En caso de participar en un pacto, éste debe haber sido formalizado previamente a la declaración de candidatura.
Carga de documentación: A partir del 19 de agosto se inicia el periodo para que el candidato, el partido político o los partidos integrantes del pacto completen la carga de la documentación requerida, la cual podrá realizarse hasta las 24:00 horas del 21 de agosto.
El cumplimiento de estos plazos es fundamental para garantizar la validez del proceso y asegurar la participación efectiva en los comicios.
Freddy Mora
