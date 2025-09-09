martes 09 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 09-09-2025
    SERVEL realizó el Segundo Encuentro de Áreas de Fiscalización del Estado
    El Servicio Electoral, SERVEL, realizó el Segundo Encuentro de Áreas de Fiscalización del Estado, instancia que reunió a diversas entidades públicas con el propósito de fortalecer la cooperación interinstitucional, compartir experiencias y proyectar los desafíos de la fiscalización en el país.
    El encuentro buscó fortalecer la coordinación y colaboración entre organismos del Estado en torno a la fiscalización, promoviendo el uso de herramientas innovadoras para el control y la transparencia. Entre sus objetivos específicos se destacaron: intercambiar experiencias en el uso de información para apoyar la fiscalización; conocer la elaboración y ejecución de planes basados en riesgos; analizar el uso de inteligencia artificial en las gestiones de control; revisar experiencias de fiscalizaciones conjuntas e intercambio de información.
    La actividad permitió consolidar un espacio de trabajo conjunto para enfrentar los desafíos actuales y futuros en materia de fiscalización, con un énfasis en transparencia.
    Freddy Mora

