Política 09-09-2025

SERVEL realizó el Segundo Encuentro de Áreas de Fiscalización del Estado



El Servicio Electoral, SERVEL, realizó el Segundo Encuentro de Áreas de Fiscalización del Estado, instancia que reunió a diversas entidades públicas con el propósito de fortalecer la cooperación interinstitucional, compartir experiencias y proyectar los desafíos de la fiscalización en el país.

El encuentro buscó fortalecer la coordinación y colaboración entre organismos del Estado en torno a la fiscalización, promoviendo el uso de herramientas innovadoras para el control y la transparencia. Entre sus objetivos específicos se destacaron: intercambiar experiencias en el uso de información para apoyar la fiscalización; conocer la elaboración y ejecución de planes basados en riesgos; analizar el uso de inteligencia artificial en las gestiones de control; revisar experiencias de fiscalizaciones conjuntas e intercambio de información.

La actividad permitió consolidar un espacio de trabajo conjunto para enfrentar los desafíos actuales y futuros en materia de fiscalización, con un énfasis en transparencia.

