Política 20-06-2025

SERVEL refuerza campaña para evitar desinformación electoral

El Servicio Electoral de Chile tiene como misión resguardar la transparencia, legalidad e integridad de cada proceso electoral. Una parte esencial de este compromiso también es asegurar que la ciudadanía acceda a información veraz y oportuna.

La desinformación no es inocua: busca instalar dudas sobre la legitimidad de los procesos electorales, desincentivar la participación ciudadana y dañar la confianza en las instituciones democráticas. En el caso del SERVEL, estos contenidos pueden afectar gravemente la imagen de un organismo técnico y autónomo que actúa bajo estrictas normas legales.

Antes de compartir y para evitar contribuir a la propagación de contenidos que desinforman, recomendamos:

-Verificar la fuente: Asegúrate de que la información proviene de canales oficiales como www.servel.cl o nuestras redes sociales verificadas.

-No compartir contenido dudoso: Si no estás completamente seguro de su veracidad, evita difundirlo.

-Consultar directamente: Ante dudas, recurre siempre a Servel.