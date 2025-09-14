domingo 14 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Política 14-09-2025
    SERVEL Sorteo determinó orden de precedencia de las candidaturas presidenciales y listas parlamentarias
    Publicidad 12

    En el Servicio Electoral, SERVEL, ante su Director Nacional, Raúl García, se realizó el sorteo público para determinar el orden de precedencia de las candidaturas en la respectiva cédula electoral para la Elección de Presidente de la República y del orden de las listas declaradas, para determinar la precedencia de las candidaturas de las Elecciones Parlamentarias.
    El sorteo se efectuó, en el caso de candidatos presidenciales, con números del 1 al 8 y en el de Parlamentarias, con letras del abecedario de la A a la K, en número igual al de listas declaradas (11).
    En el caso de las candidaturas presidenciales, el orden es:
    -Franco Parisi Fernández Número 1
    -Jeannette Jara Román Número 2
    -Marco Antonio Enríquez – Ominami Gumucio Número 3
    -Johannes Kaiser Barents – Von Hohenhagen Número 4
    -José Antonio Kast Rist Número 5
    -Eduardo Antonio Artés Brichetti Número 6
    -Evelyn Matthei Fornet Número 7
    -Harold Mayne-Nicholls Secul Número 8
    Respecto de las listas de senadores y diputados, el sorteó indicó lo siguiente:
    -Partido Ecologista Verde Letra A
    -Verdes, Regionalistas y Humanistas Letra B
    -Unidad por Chile Letra C
    -Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista Letra D
    -Movimiento Amarillos por Chile Letra E
    -Partido de Trabajadores Revolucionarios Letra F
    -Partido Alianza Verde Popular Letra G
    -Partido Popular Letra H
    -Partido de la Gente Letra I
    -Chile Grande y Unido Letra J
    -Cambio por Chile Letra K
    Freddy Mora | Imprimir | 168

    Otras noticias

    Ministerio de Desarrollo Social: el 98% de los postulantes del tercer proceso recibirán subsidio eléctrico en octubre
    Ministerio de Desarrollo Social: el 98% de los postulantes del tercer proceso…
    Portal de Transparencia se consolida como herramienta clave para el control ciudadano en Chile
    Portal de Transparencia se consolida como herramienta clave para el control…
    Colegio de Profesores preocupado por ausencia del ítem Educación en el primer debate presidencial
    Colegio de Profesores preocupado por ausencia del ítem Educación en el…
    Linares: se concretó acto de 11 de septiembre de adherentes a Augusto Pinochet
    Linares: se concretó acto de 11 de septiembre de adherentes a Augusto…
    Senado: unánime apoyo a reforma que aumenta requisitos para el voto de extranjeros
    Senado: unánime apoyo a reforma que aumenta requisitos para el voto de…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para