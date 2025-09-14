Política 14-09-2025

SERVEL Sorteo determinó orden de precedencia de las candidaturas presidenciales y listas parlamentarias



En el Servicio Electoral, SERVEL, ante su Director Nacional, Raúl García, se realizó el sorteo público para determinar el orden de precedencia de las candidaturas en la respectiva cédula electoral para la Elección de Presidente de la República y del orden de las listas declaradas, para determinar la precedencia de las candidaturas de las Elecciones Parlamentarias.

El sorteo se efectuó, en el caso de candidatos presidenciales, con números del 1 al 8 y en el de Parlamentarias, con letras del abecedario de la A a la K, en número igual al de listas declaradas (11).

En el caso de las candidaturas presidenciales, el orden es:

-Franco Parisi Fernández Número 1

-Jeannette Jara Román Número 2

-Marco Antonio Enríquez – Ominami Gumucio Número 3

-Johannes Kaiser Barents – Von Hohenhagen Número 4

-José Antonio Kast Rist Número 5

-Eduardo Antonio Artés Brichetti Número 6

-Evelyn Matthei Fornet Número 7

-Harold Mayne-Nicholls Secul Número 8

Respecto de las listas de senadores y diputados, el sorteó indicó lo siguiente:

-Partido Ecologista Verde Letra A

-Verdes, Regionalistas y Humanistas Letra B

-Unidad por Chile Letra C

-Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista Letra D

-Movimiento Amarillos por Chile Letra E

-Partido de Trabajadores Revolucionarios Letra F

-Partido Alianza Verde Popular Letra G

-Partido Popular Letra H

-Partido de la Gente Letra I

-Chile Grande y Unido Letra J

-Cambio por Chile Letra K

