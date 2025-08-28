Política 28-08-2025

Servel: últimos días para presentar reclamaciones al padrón electoral auditado



Este jueves 28 de agosto culmina el plazo para presentar reclamaciones a los Padrones Electorales con carácter de auditado para las Elecciones a Presidente de la República y de Parlamentarios del próximo 16 de noviembre.

De conformidad a la ley, estos registros se encuentran publicados desde el 18 de agosto en la página web de Servel y también se puede acceder a los padrones por circunscripción en territorio nacional, en el extranjero y las nóminas de inhabilitados (en territorio nacional e Inhabilitados).

El objetivo de esta publicación es que las personas naturales, partidos políticos o candidatos independientes puedan corroborar la información que contienen dichos listados y presentar sus reclamaciones en caso de omisión, datos erróneos o exclusión entre el 19 de agosto y el 28 de agosto.

En Chile, las reclamaciones se presentan ante el Tribunal Electoral Regional (TER) que corresponda al domicilio electoral del reclamante y en el extranjero ante el Tribunal Electoral de turno en la Región Metropolitana o en el Consulado de Chile en el extranjero.

Luego de revisar los antecedentes, en los casos que corresponda, el TER ordenará o no la incorporación, rectificación de los datos o la exclusión de los padrones electorales del reclamante o electores afectados.

Los padrones electorales definitivos y las nóminas definitivas de electores inhabilitados para sufragar, serán publicadas en el sitio web de Servel el día 17 de septiembre.

