Política 25-04-2023

SERVEL: vocales reemplazantes para la elección del 7 de mayo no tienen periodo de excusas



Las Juntas Electorales publicaron el reciente sábado 22 de abril, el listado de vocales reemplazantes para la Elección del Consejo Constitucional del 7 de mayo próximo.

El Servicio Electoral, SERVEL, recordó que las excusas presentadas por quienes fueron designados vocales entre el 17 y 19 de abril, pudieron o no ser acogidas por las Juntas Electorales, por eso es fundamental que tanto ellos como quienes no salieron elegidos en el primer llamado, revisen sus datos electorales y corroboren si deben cumplir este rol en la elección del 7 de mayo.

Esta publicación de vocales de mesa de reemplazo es definitiva y no contempla periodo de excusas, por lo que quienes aparezcan en el listado del 22 de abril deben cumplir con su labor como vocal. Las multas para quienes no cumplan pueden ir desde los $124.000 a $500.000 pesos, aproximadamente.

Si existe un motivo ineludible que impida cumplir con ese rol el día de la elección, pueden presentar la documentación que lo acredite, cuando sean citados por el Juzgado de Policía Local.