SERVIU inició en Chanco y Pelluhue la construcción de primeros Centros de Cuidado, Protección y Emergencias

- Recintos multipropósito tendrán 230 metros cuadrados, serán sismorresistentes y con autonomía de 72 horas ante catástrofes.



En Chile se estima que más de 650 mil personas se declaran en situación de dependencia moderada o severa y su cuidado está en un 85% en manos de mujeres con escasa infraestructura de apoyo. Esta situación de dependencia es muy sensible ante emergencias y catástrofes que cada vez son más recurrentes.

Por esto, SERVIU región del Maule inició en Pelluhue y Chanco la construcción de los primeros Centros Comunitarios de Cuidado, Protección y Emergencia de la zona, que brindarán espacios para personas cuidadoras y personas que requieren cuidados. Esta infraestructura multipropósito permitirá la realización de actividades recreativas y culturales, el desarrollo de actividades productivas y actividades al aire libre.

PRESENTACIÓN

“Generaremos espacios que nos permiten hacer eso que no podemos hacer en nuestra casa y tampoco podemos hacer en la sede social porque no tiene los espacios ni el equipamiento. Y si estamos en una situación de riesgo, podemos ir a este centro comunitario que está en una zona segura, donde todos podemos estar ahí y donde vamos a tener autonomía por 72 horas, que es lo menos que podemos necesitar cuando estamos en situación de desastre”, explicó Paula Oliva Aravena, directora en SERVIU región del Maule.

La autoridad y un equipo de profesionales detallaron las características de ambas obras frente a las autoridades locales y más de un centenar de vecinos y representantes de organizaciones sociales pertenecientes a las comunas costeras de Pelluhue y Chanco.

Las estructuras sismorresistentes tendrán superficies cercanas a los 230 metros cuadrados, distribuidos en dos pabellones unidos por un patio semicubierto. El pabellón 1 contará con salón multiuso, sala de cuidados y sala para actividades locales; el pabellón 2 tendrá oficina, bodega, tres baños inclusivos y cocina industrial con horno y mesones de acero inoxidable.

JUSTICIA TERRITORIAL

“Todo esto forma parte de una política pública muy importante de nuestro gobierno, que es el Sistema Nacional de Cuidados. Respecto del centro cuidado tan importante que estamos iniciando las obras, fue una decisión con un criterio evidentemente territorial. Era súper importante para que este proyecto se concretara que la municipalidad se comprometiera, pusiera ese 10% que es necesario para complementar el financiamiento del proyecto y se tomó la decisión en justicia”, explicó Pablo Campos Banus, seremi MINVU en la zona.

Ambos centros son el resultado de una alianza entre MINVU, los municipios de Chanco y Pelluhue y sus organizaciones sociales, donde estas últimas participan como entidades postulantes, las municipalidades aportan el terreno y el 10% del financiamiento y el otro 90% proviene de subsidios del Programa de Habitabilidad Rural del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en su línea de equipamiento comunitario. El costo total entre ambos proyectos suma una inversión pública de 570 millones de pesos y su ejecución estará bajo la inspección técnica de SERVIU.

IDEA PRESIDENCIAL

Junto a las autoridades de SERVIU y MINVU estuvieron presentes la alcaldesa de Pelluhue María Luz Reyes Orellana, el alcalde de Chanco Marcelo Waddington y el Delegado Presidencial de Cauquenes, Claudio Merino Neira.

“En la provincia de Cauquenes hemos tenido de todo: incendios forestales, inundaciones, terremotos, tsunamis… Pero eso también nos ha hecho crecer como personas y cada vez sabemos más. Por lo tanto, este centro viene a contribuir al tema de emergencia. Y ahora viene el tema de cuidados, que es una política del gobierno del presidente Gabriel Boric, súper importante y súper sentida por él de manera muy personal. Y este centro comunitario es un tema al azar, forma parte y está alineado a las políticas públicas del del presidente Gabriel Boric”, destacó ante la concurrencia Claudio Merino Neira.

En Pelluhue, el Centro Comunitario de Cuidado, Protección y Emergencia estará emplazado en una zona segura de la localidad de Mariscadero; en Chanco, estará ubicado al interior de Villa Nueva Esperanza.

Cuando sean finalizadas en noviembre de 2024, las obras formarán parte de una red de 40 centros comunitarios del Sistema Nacional e Integral de Cuidados, política pública impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric Font.