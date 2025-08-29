Crónica 29-08-2025

SERVIU Maule aseguró continuidad en obras y financiamiento para megaproyecto vial de Linares

- “Nuestro compromiso es seguir trabajando coordinadamente y con transparencia hasta su término”, garantizó su directora Paula Oliva.



El proyecto de mejoramiento Eje Maipú, Januario Espinoza y Carmen, en Linares, se encuentra en plena ejecución y con financiamiento asegurado. Así lo aclaró la directora de SERVIU Maule, Paula Oliva Aravena, en entrevista con Radio Frecuencia 1, frente a dudas y críticas ciudadanas que han circulado en esta capital provincial.

La autoridad explicó que se trata de una obra de gran envergadura, que abarca varias etapas en un solo contrato, con fecha de término proyectada para abril de 2027.

“Los recursos para este proyecto existen. Son recursos del Gobierno Regional del Maule, ejecutados a través de un convenio mandato con SERVIU. Llamo a la tranquilidad de la ciudadanía: este proyecto no está en riesgo y su continuidad está garantizada”, afirmó Paula Oliva Aravena.

La ejecución de las obras ha enfrentado algunas dificultades propias de la intervención en el casco histórico de la ciudad, como redes de agua potable y colectores de aguas servidas en ubicaciones distintas a las previstas originalmente.

“Esas situaciones nos obligaron a realizar trabajos adicionales, lo que extendió algunos plazos. Además, debimos actualizar el proyecto de semaforización: de los 11 cruces originalmente diseñados, se pasó a 30, en concordancia con los requerimientos actuales de tránsito de Linares”, precisó la directora de SERVIU Maule.

La autoridad recordó que el proyecto contempla un plan de mitigación vial en coordinación con el municipio, que incluye semáforos provisorios, señalética y apertura gradual de vías ya pavimentadas, con el objetivo de reducir los impactos en la movilidad cotidiana.

“Entendemos la preocupación de la comunidad, sabemos que estas obras generan molestias, pero también son necesarias para modernizar la ciudad. Estamos trabajando con la empresa y el municipio para ajustar procesos y minimizar las complicaciones mientras avanzamos”, destacó la directora.

“Es un proyecto de largo aliento, pero que traerá beneficios duraderos para toda la ciudad. Nuestro compromiso es seguir trabajando coordinadamente y con transparencia hasta su término”, subrayó.

Finalmente, Paula Oliva reiteró que el mejoramiento vial en el Eje Maipú, Januario Espinoza y Carmen es una obra emblemática que modernizará la infraestructura de Linares y mejorará la circulación vehicular y peatonal en el centro de la comuna.



