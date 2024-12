Crónica 11-12-2024

SERVIU Maule avanza en el diseño del proyecto vial Camino a Huapi con participación de la ciudadanía

Iniciativa pública busca superar la barrera de la vía férrea con un paso bajo nivel y mejoramientos en vías claves para conectar el sector Nuevo Amanecer de Linares.



Más de 50 vecinos y dirigentes sociales participaron en el primer taller ciudadano organizado por SERVIU Maule para presentar los avances del diseño de ingeniería para el proyecto “Mejoramiento de la Conexión Camino a Huapi”, en Linares.

La actividad, realizada en la Escuela Especial Las Violetas, incluyó a representantes del municipio, comerciantes y empresas del sector, marcando un paso clave en la integración de las opiniones de la comunidad en esta etapa inicial, resaltó la directora de SERVIU Maule, Paula Oliva.

“Este proceso de participación ciudadana que estamos llevando a cabo en este sector de Linares es para sociabilizar el avance que tenemos en el diseño de ingeniería del proyecto de conexión del camino a Huapi. Para nosotros es muy importante este proceso de participación ciudadana porque estamos en la segunda etapa de este diseño aún, por lo tanto es muy relevante la participación con los vecinos del sector y con todos los agentes importantes de la comuna que tienen algo que decir, algo que mirar respecto de esta etapa de prediseño, el primer esbozo de lo que se propone para hacer este mejoramiento de la Conexión del Camino a Huapi”, destacó la ingeniera.

PROPUESTA TÉCNICA

Durante el taller, la consultora contratada por SERVIU Maule presentó las principales intervenciones que se plantean para mejorar la conectividad vial entre el centro y el sur de Linares:

• Rehabilitación de 850 metros entre los ejes Brasil, Cardenal Raúl Silva Henríquez y Januario Espinoza.

• Construcción de un paso bajo nivel en la vía férrea.

• Implementación de una ciclo banda segregada del tránsito vehicular y aceras con accesibilidad universal.

• Obras para iluminación, señalización y mobiliario urbano que aseguren un entorno funcional y seguro para la comunidad.

TRANSFORMACIÓN ESTRATÉGICA

El proyecto se alinea con los objetivos del Plan Ciudades Justas del MINVU, que prioriza la reducción de desigualdades urbanas y promueve un desarrollo sostenible. La directora Paula Oliva enfatizó la trascendencia de escuchar a la ciudadanía en estos procesos:

“Como estos son proyectos de infraestructura vial, de conexión urbana, la mirada de ingeniería está siempre presente. Pero eso no quiere decir que no se pueda recoger cualquier opinión o cualquier mirada que los ciudadanos también tengan respecto de cómo nos vamos a conectar. Los proyectos de infraestructura vial urbana, generalmente, no solo significan el pavimento para el tránsito vehicular, sino que también recoge el tránsito peatonal, el tránsito de ciclos u otro tránsitos que pueda haber. Por lo tanto, es muy relevante lo que la ciudadanía tenga que decir ante cualquier medio de transporte que vaya a utilizar para esta conexión”, planteó la directora de SERVIU Maule.

La actual etapa de diseño se inició el primer semestre de 2024 y se extenderá durante todo el año 2025, incluyendo la realización de otros dos talleres de participación ciudadana. Este proceso cuenta con la supervisión de SERVIU Maule, en coordinación con la Seremi MINVU, la Municipalidad de Linares y la Secretaría de Planificación de Transporte (Sectra).