Crónica 10-08-2025

Sesión de Comité Directivo Local destaca avances en gestión de SLEP Los Álamos 8 agosto 2025

• Cumplimiento de indicadores, despliegue territorial y diagnóstico del estado de infraestructura educativa, destaca en la reunión de este organismo, que se reúne por cuarta vez, desde el nombramiento del director ejecutivo del SLEP, en febrero pasado.



En la cuarta reunión del Comité Directivo Local, CDL, del SLEP Los Álamos, se destacó la presencia y entrega de información a directores y funcionarios de los establecimientos educativos de las siete comunas que abarcan el Servicio. Asimismo, se informó que se ha visitado un 90% de un total de 187 unidades educativas, que pasarán a su administración en 2026, a fin de realizar un diagnóstico del estado de su infraestructura.



La instancia reunió a los seis integrantes del CDL, en dependencias de la Escuela Gabriel Benavente de Longaví, quienes tienen como propósito velar por el adecuado desarrollo estratégico del servicio, garantizar la rendición de cuentas ante la comunidad y fortalecer la vinculación con instituciones de gobierno y las comunas que integran el territorio. Por lo anterior, el director ejecutivo del SLEP, Marcelo Torres, entregó un detallado informe respecto a las actividades realizadas en el territorio que abarca las comunas de Linares, Colbún, Parral, Retiro, Villa Alegre, Yerbas Buenas y Longaví.



En la misma instancia, se presentó al nuevo subdirector de Gestión de Personas, Fernando Vidal, quien fue seleccionado a través del sistema de Alta Dirección Pública. Asimismo, se dio cuenta del proceso de poblamiento de cargos de funcionarios del SLEP, informando que actualmente se encuentra en desarrollo un concurso interno destinado a funcionarios de los DAEM.



Respecto al despliegue y vinculación territorial, Marcelo Torres señaló que se ha trabajado en afianzar la relación con entidades públicas y privadas, además de priorizar la visita a los establecimientos, aunque por su cantidad y dispersión geográfica, implica un gran desafío. “Se han realizado jornadas de diálogo con funcionarios, a través de los gremios, con directores y equipos técnicos de escuelas, liceos y jardines infantiles por comuna, además de visitas directas a las unidades educativas. Vamos a seguir avanzando en ello hasta la entrada en régimen, no solo como director ejecutivo, sino también con los equipos de infraestructura y de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógica”, señaló. A ello agrega que, en forma complementaria, se lleva a cabo un trabajo de articulación para colaborar mediante convenios con universidades y grandes empresas con presencia en la zona. “Avanzamos en convenio con la Universidad Autónoma y la Universidad de Talca, además de empresas como Colbún SA, que puede ser un aliado estratégico para el logro de nuestros objetivos de mejorar la educación pública”.



Respecto al catastro y diagnóstico de la infraestructura educativa, Torres señaló que éste ha permitido levantar información sobre las condiciones actuales de 167 de los 187 escuelas, liceos y jardines infantiles que serán administrados por el servicio a partir del año 2026. Con este instrumento se está catalogando la situación de los alcantarillados, mantención de cámaras, plantas de tratamientos, disposición de agua potable, sistemas eléctricos, cubiertas, puertas y ventanas, accesos, entre otros.



