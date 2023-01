Política 14-01-2023

Sesión especial de comisión de la cámara de diputados en Chanco analizó crisis de frutilleros



La diputada Consuelo Veloso (RD) se manifestó muy satisfecha con la sesión especial que realizó la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados en la comuna de Chanco este 12 de enero, siendo la primera sesión en terreno que se efectúa en este periodo parlamentario.

“Estamos muy satisfechos con esta sesión de la comisión en Chanco, en nuestra Provincia de Cauquenes. Y no solo por este hecho, sino que porque tratamos exclusivamente la crisis que viven los agricultores de frutillas por la plaga del nemátodo que los azota desde el año pasado y afecta fuertemente a Chanco, Pelluhue y toda la provincia. Los diputados presentes pudieron escuchar las necesidades de los frutilleros que invitamos a contar su experiencia, así como las respuestas de las autoridades y los servicios públicos de agricultura presentes”, señaló Veloso.

En la sesión también se hicieron presentes los alcaldes de Chanco, Marcelo Waddington y de Yerbas Buenas, Luis Cadegan, la seremi de Agricultura, Ana Muñoz, concejales de Pelluhue y Cauquenes, representantes del Gobierno Regional, SAG, INDAP, INIA y productores de frutillas.

La comisión solicitó oficios al SAG, a la Seremi de Agricultura y otras entidades públicas para recabar información sobre certificación de plantas de frutillas, catastro de productores de frutillas en las provincias de Cauquenes y Linares, entre otras materias.

En tanto, a primera hora, la diputada Veloso se trasladó a la localidad de Quilicura, en Pelluhue, donde se reunió con productores y la Asociación Gremial de Frutilleros para recorrer plantaciones afectadas por el nemátodo, junto a la seremi de Agricultura, representantes de INDAP, de la Gobernación Regional y del municipio.



(VA CON FOTO “COMISIÓN”)



Plantean al ejecutivo reformar el sistema notarial vigente del país



Con la votación de 98 votos a favor, 17 en contra y 27 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó la resolución 246, que pide al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que reforme el sistema notarial vigente en nuestro país. Particularmente, se plantea actualizar el sistema administrativo y eliminar la excesiva burocracia que adolece en nuestro país.

En el documento, se explica que, desde 1998, rige un decreto del Ministerio de Justicia que fija el precio máximo que cualquier notaría puede cobrar por sus trámites. No es un valor de referencia, sino un límite de arancel que deben respetar todas las notarías.

Sin embargo, existen más de cuarenta trámites por los que se cobra hasta cuarenta veces más que el máximo legal. La principal razón que dan los notarios cuando justifican por qué cobran más de lo que dice el decreto, es que esos valores no han sido reajustados desde 1998.

También se aspira a reformar el sistema notarial en sí. En tal plano, se propone aplicar el sistema de “blockchain”. Este método digital comprende un libro compartido que facilita el proceso de registro y de seguimiento de los datos.