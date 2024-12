Opinión 22-12-2024

Sesquicentenario del Liceo Valentín Letelier de Linares

Mario Meza Vásquez Alcalde



Los 150 años de historia del Liceo Valentín Letelier nos ha permitido, al escarbar en su pasado, descubrir el extraordinario mérito de su primer rector el abogado Baldomero Frías Urrutia. De vocación docente, fue profesor de castellano de un Liceo cercano a Santiago y luego del plantel talquino, donde además figura como fundador del Club Talca.

Una vez designado Rector en Linares e iniciadas sus funciones el 19 de abril de 1875, con 57 alumnos, envió visionarios memoriales a los ministros de justicia e instrucción pública para expresarle una dura realidad: los alumnos de enseñanza primaria, una vez concluidos sus estudios, y no existiendo ley que los obligara a continuar en humanidades, iban a engrosar la masa de trabajadores del campo o las fábricas.

Baldomero Frías pidió a los gobiernos de la época agregar a la ley de instrucción primaria un concepto elemental; "Obligatoria", al cual se resistía el Partido Conservador.

El congreso Nacional de educación de 1902, estando ya fallecido el ex rector Frías, resolvió positivamente esta cuestión y resolvió la obligatoriedad de la continuidad de la enseñanza primaria a las humanidades.

Ello nos permite deducir que ese aspecto fundamental de la enseñanza se gestó en Linares, gracias a la acción pública del primer rector del Liceo y es así reconocido en documentos que se insertan en la historia del plantel que se escribe por estos días.

El sesquicentenario del Liceo de Linares es un excelente momento para reflexionar sobre los orígenes de nuestra educación y contrastarla con la situación actual.

Este Liceo de tan esforzado nacimiento, ha dado útiles ciudadanos al país en los distintos ámbitos del quehacer educativo, social, cultural y ciudadano; por nombrar a docentes del establecimiento, que, por su entrega vocacional y servicio público, fueron reconocidos como Hijos Ilustres de Linares. Recordamos a P. Jesús González Campón, P. Humberto Meza Rojas, Próspero Villar Bravo, Ramón Belmar Saldías; Pedro Olmos.

El Municipio de Linares, que me honro en presidir, ha encabezado este aniversario y espera entregar a la comunidad de Linares y del país su historia fecunda y ejemplar, en la certeza que el aniversario de un Liceo lo es también el de sus ex alumnos y ex maestros y desde luego de quienes, aún sin haber pasado por sus aulas, admiran el soberbio edificio que se alza en la Alameda, como faro de cultura y fuente del saber.