Agricultura 04-09-2024

Setenta y dos jóvenes rurales podrán hacer realidad sus proyectos gracias a recursos de convenio entre INDAP y el Gobierno Regional del Maule

Setenta y dos jóvenes rurales, usuarios de INDAP, fueron beneficiados con recursos del Proyecto de Transferencia para la Reconversión y Diversificación de la Pequeña Agricultura, del convenio entre el Gobierno Regional e INDAP.

Se trata de un llamado especial, realizado por INDAP, focalizado especialmente en pequeños productores de toda la región del Maule, de entre 18 y 40 años.

Los proyectos aprobados suman en total $308 millones y medio, de los cuales $250 millones corresponden a recursos del Gobierno Regional y $58 millones y medio a recursos de INDAP.

Jorge Céspedes, director regional de INDAP, destacó que la iniciativa responde a los lineamientos estratégicos de INDAP, de apoyar y fortalecer a la juventud rural, para su plena inserción en el mundo productivo rural. Prueba de ello es también el aumento de la edad en que la institución considera a una persona como joven rural, que se amplió en esta administración de los 36 a los 40 años. “Estamos muy felices, de poder entregar esta cantidad de incentivos a los jóvenes rurales del Maule, un trabajo que venimos desarrollando hace un tiempo, que está dentro de los pilares fundamentales del desarrollo de nuestra gestión, que encabeza el presidente Gabriel Boric y nuestro director nacional, Santiago Rojas. Agradecer al Gobierno Regional, a su gobernadora Cristina Bravo, al consejo regional, por permitir que estos recursos vayan a fortalecer nuestros instrumentos y vayan a aumentar la cobertura y lo que es mejor poder cumplir la palabra. En su momento dijimos que queríamos hacer cosas transformadoras, esto es el reflejo de aquello, de hacerlo en forma conjunta, inclusiva, pero sobre todo las cosas, recogiendo una demanda histórica de nuestros jóvenes en el mundo rural,” dijo el director de INDAP.

La gobernadora Cristina Bravo, destacó la colaboración de INDAP para materializar estas iniciativas y llegar con apoyo a los jóvenes rurales. “La verdad es que desde que asumió el director regional Jorge Céspedes hemos buscado la manera de llegar a las 30 comunas diversificando con distintos programas y con distintos públicos, ampliando la cobertura donde no habíamos podido llegar. Nuestro compromiso es seguir potenciando la agricultura familiar campesina en este programa de jóvenes de 23 comunas, que lo que quiere es que la fuerza de trabajo se quede en el territorio rural y para que se quede necesitamos que tengan los elementos necesarios para mejorar su calidad de vida.”

Entre los proyectos aprobados, destacan iniciativas para fortalecer la apicultura, como la construcción y equipamiento de salas de extracción y envasado de miel; maquinaria, criadero profesional de abejas reina, elaboración de cera depilatoria; proyectos para fortalecer la actividad hortícola, como la construcción de mesas de cultivos de hortalizas, vermicomposteras, maquinaria para lavado y envasado de hortalizas; construcción de invernaderos metálicos; equipamiento para invernaderos para cultivos aeropónicos; maquinaria agrícola; construcción de bodegas; producción de hortalizas gourmet; sistemas de captación de aguas lluvia y riego tecnificado, etc.; proyectos para potenciar la producción frutícola, como la adquisición de maquinaria agrícola e implementación predial; cámaras de frío, sistemas de riego tecnificado; proyectos avícolas y ganaderos: maquinaria agrícola; compra de aves ponedoras, implementación de ganadería regenerativa para bovinos y ovinos y proyectos para potenciar el turismo rural.

Eduardo Canales, de la comuna de Río Claro fue uno de los jóvenes beneficiados con estos recursos, los que utilizará para mejorar sus cultivos hidropónicos. “El proyecto se basa en la diversificación de un cultivo hidropónico y la reconversión de un sistema hidropónico ya existente con la instalación de paneles fotovoltaicos. Para mí es muy importante recibir estos recursos ya que me permiten acortar un poco la brecha tecnológica y optar a una diversificación de especies, lo que me ayuda a obtener más ingresos, además de reducir los costos energéticos.”

Andrea Paredes de la comuna de San Javier, fue otra de las jóvenes que recibió recursos para potenciar su cultivo de olivos y realizar la construcción de cabañas como una iniciativa complementaria a su rubro y recibir así turistas. “Para mi recibir estos recursos significa mucho, es una posibilidad de empleo tanto para mí, como para otras personas, porque voy a necesitar más personas para llevar cabo esta actividad, en cuanto a tener un mejor proceso de las aceitunas, en los olivos en sí, así que muy agradecida de la oportunidad y del beneficio que hoy se puede adquirir.”