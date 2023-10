Política 01-10-2023

Severa crítica de diputada Mercedes Bulnes a Paula Labra por dichos en caso de denuncia por abuso sexual



La diputada por el Maule Norte, Mercedes Bulnes, se pronunció tras los dichos de su par Paula Labra, quien criticó a la Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, respecto al caso de presunto abuso sexual hacia una funcionaria pública en la Región del Maule.

“Lo que tenemos que hacer las personas que estamos en política, primero que nada, es amar la verdad, hablar con la verdad y decir la verdad. Las declaraciones de la diputada (Paula) Labra, tirando barro a la ministra Orellana a pretexto de lo que ella habría hecho o dejado de hacer, son absolutamente injustificadas. Tanto el Ministerio de la Mujer como la Seremía de la Mujer en el Maule han hecho todo lo que tenían que hacer para proteger a la víctima, desde que supieron que esto había ocurrido el 16 de agosto”.

Agregó que “se hicieron las denuncias al Ministerio Público, se le proporcionó ayuda legal, se le ha proporcionado contención y acompañamiento en todo momento. Todas las autoridades han estado preocupadas de esto, no solamente la Ministra Orellana, también la Seremi, también el Delegado Presidencial y todas las personas que han debido hacerlo. Proteger a la víctima no es revictimizarla”.

Finalmente, fue categórica hacia la diputada por el Maule Sur: “usar esto como una manera de desacreditar a una ministra que lo ha hecho bien, a una Seremi que lo ha hecho bien, me parece indecente. No me parece la actitud de la diputada Labra.”