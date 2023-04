Opinión 08-04-2023

¿Sexto retiro en medio de una crisis global?



Laura Quitral

Jefa Disciplinar de Contabilidad

Escuela de Administración de Instituto Profesional IACC



Si casi el 63% de los chilenos está de acuerdo con un sexto retiro de fondos desde las AFP, según la encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research, ¿por qué cuesta tanto que los parlamentarios se pongan de acuerdo y aprueben esta medida?

En realidad, no existe una respuesta fácil. La principal idea es entregar recursos ante la ausencia de ayudas económicas estatales para los sectores más vulnerables de la sociedad. Sus detractores, en tanto, basan sus argumentos en el aumento de la inflación y la turbulencia de los mercados internacionales.

Quizás sea de ayuda recordar que lo que está en juego son los ahorros previsionales de todos los trabajadores para paliar una crisis financiera, ante la ausencia de una política pública y un escenario poco prometedor, por ejemplo, si consideramos la situación de las isapres.

Algunas propuestas señalan la necesidad de congelar los precios de los servicios esenciales o subir el salario mínimo, pero se trata de soluciones a corto plazo. Además, el estado no tendrá los recursos que esperaba tras el rechazo de la idea de legislar la reforma tributaria.

¿Cuál sería la solución? Tal vez apretarnos el cinturón disminuyendo la inflación con altas tasas de interés que fomenten el ahorro, lo que baja el consumo de las personas como lo está haciendo el Banco Central. Pero en economía todos los problemas son multifactoriales.

No nos olvidemos que el precio del cobre ha fluctuado debido a los problemas que enfrentan los principales socios comerciales de Chile como Estados Unidos y China, lo que implica menos ingresos para mejorar las cuentas fiscales.

Quizás debamos “prepararnos para lo peor” como vaticina el Fondo Monetario Internacional, no caer en deudas que no podamos pagar y en esto el sexto retiro podría ayudar, pero como mencioné, deberemos mirar los mercados de Europa, Asia y Estados Unidos, antes de respirar tranquilos.