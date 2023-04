Social 14-04-2023

SI Emprende Maule lanza programa para potenciar ideas de negocios de emprendimientos maulinos



- Más del 68% de los emprendimientos seleccionados se encuentran liderados por mujeres y orientados hacia la sostenibilidad y economía circular



Un total de 35 emprendedores maulinos dieron inicio al programa de formación en el evento de lanzamiento de "SI Emprende Maule” que tuvo lugar en dependencias de Cinepolis en Mall Plaza Maule, congregando a autoridades regionales, representantes de la academia y a los beneficiarios del programa.



Si Emprende maule es una iniciativa que busca facilitar los procesos de prototipado, validación comercial y desarrollo de emprendimientos en etapas tempranas, a través de un programa de formación teórico-práctico, que contempla capacitaciones, talleres, rondas de networking, demo day y mentorías, además de la generación de redes para fortalecer el ecosistema emprendedor y aportar al dinamismo económico de la región.



“Uno de los grandes desafíos para los emprendimientos en etapas tempranas es encontrar el financiamiento que les permita despegar y escalar. Sin embargo, muchas veces hay instrumentos abiertos y por desconocimiento, estos emprendedores no postulan. Desde Corfo Maule los invitamos a estar pendientes de la oferta de los diversos servicios públicos están comunicando para que no pierdan la oportunidad de acceder a financiamiento. Nuestras oficinas están abiertas para recibirlos y orientarlos para lograr una postulación exitosa”, explicó Paulina Campos, directora regional de Corfo.



Si Emprende maule se gesta bajo el modelo de innovación triple hélice, donde interactúan instituciones privadas, educativas y públicas. El programa es ejecutado por la Corporación Santiago Innova, en conjunto con Plaza Maule y el Nodo Tecnológico Talca de la Universidad del Desarrollo, gracias al apoyo y cofinanciamiento de Corfo Maule.



“La vinculación es fundamental en el ecosistema del emprendimiento, y programas como Si Emprende Maule es una prueba de ello. En Sercotec trabajamos a la par con entes públicos, empresa privada y academia, para que los emprendedores no solo tengan acceso a financiamiento y desarrollo de sus ideas, sino también para lograr la visibilidad que sus emprendimientos necesitan para lograr una vitrina de promoción ante entes fuera de nuestros ecosistemas”, explicó Pamela Leiva, coordinadora de Sercotec Maule.



Los 35 beneficiarios ya fueron seleccionados por medio de un comité de expertos del Maule, tras un proceso abierto que convocó a más de 100 emprendimientos de toda la Región. El 68% de los emprendimientos seleccionados se encuentran liderados por mujeres, con ideas de negocio que destacan por su orientación hacia la sostenibilidad y economía circular, destacando el aumento de la participación de mujeres en el ecosistema de emprendimiento e innovación regional, puesto que según las estadísticas del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de la región del Maule, la proporción de mujeres que emprende en etapas iniciales representa solo el 17,6% del total.



Es importante mencionar, que más del 50% de los emprendimientos seleccionados pertenecen a comunas distintas a Talca, logrando incentivar la descentralización de la actividad emprendedora regional, destacando la participación de San Javier, Hualañé, Curicó y Linares.