Social 25-06-2025

Siete consejos para enfrentar las bajas temperaturas



● Vestirse por capas y desabrigarse en la medida en que aumente el calor durante el día son consejos clave para evitar enfermarse.



La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció bajas temperaturas que durante esta semana afectan a seis regiones en Chile. Frente a esta situación, la subgerente de Prevención de Achs Seguro Laboral, Lilian Padilla, entrega seis recomendaciones para evitar que estos bruscos cambios de temperatura afecten nuestra salud:



1.- Abrigarse por capas. Es decir, incorporar a la ropa habitual una chaqueta, sweater, polerón, que cubra hasta la zona del cuello, para así durante el transcurso del día ir sacándose prendas.



2.- Para los pies, utilizar calcetines de lana, calzado cerrado, zapatillas o botines livianos.



3.- Cerrar la ventanas y puertas antes de ir a dormir, ya que en las noches el descenso de temperatura es más brusco.



4.- Agregar a la cama ropa adicional no en exceso, pero si una capa más al menos.



5.- La ventilación es muy importante. Recordemos en lo posible abrir puertas y ventanas al menos 3 veces durante el día.



6.- Evitar los cambios bruscos de temperatura, mantener los ambientes a una temperatura de confort (20 grados) y no utilizar exceso de calefacción en el interior de vehículos.



7.- Incorporar a la dieta líquidos calientes en las mañanas y en las noches, así como frutas y verduras con alto contenido de vitamina C.