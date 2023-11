Agricultura 08-11-2023

Siete empresas vitivinícolas de Cauquenes muestran sus vinos en Europa

- En una actividad organizada por el Gobierno Regional y ProChile, las viñas productoras de vinos de nicho se presentaron en Dinamarca, Bélgica y Países Bajos. Además, sostuvieron reuniones con importadores y participaron en ruedas de negocios.

Siete viñas de la Provincia de Cauquenes, de la zona de rezago de Maule, participaron la semana pasada en una misión comercial y ruedas de negocios en tres países del norte de Europa: Dinamarca, Bélgica y Países Bajos, todos mercados con un alto interés por los “vinos de nicho” y con un importante poder adquisitivo, según informó la directora regional de ProChile en Maule, Carmen Gloria Cerda.

Las viñas y empresarios participantes fueron: Viña Walter Abarza representada por Felipe Zúñiga, Viña Doña Aurora por Alex Abarza, Vidseca por Vicente Loyola, Viña Lomas de Cauquenes por Juan Contreras, Viña de Toro por Joaquín de Toro, Viña Gran Hidalgo por Claudia Andía y Viña Stark Haus por Alexis Abarza Stark. La delegación es encabezada por la Gobernadora de Maule, Cristina Bravo.

El programa se inició con una masterclass para importadores y sommelieres en Copenhague, Dinamarca, donde también se realizó una rueda de negocios. Posteriormente se desarrollaron visitas a tiendas de vinos y reuniones con destacados chefs de esa ciudad europea. Las actividades continuaron en Bélgica y Países Bajos donde también se realizaron presentaciones de los vinos de esta zona del Maule a importadores y tiendas especializadas.

“Para nosotros es muy importante que siete pequeños productores de la Región del Maule, perteneciente a la provincia de Cauquenes, puedan viajar a Europa a través de este proyecto que tenemos con ProChile, no solamente para que muestren y den a conocer las distintas cepas con las cuales somos bendecidos en la región, sino que también porque nos permite poder hacer un intercambio comercial y que ellos le den valor agregado a los productos que venden y comercializan”, afirmó la gobernadora Cristina Bravo.

Carmen Gloria Cerda destacó que esta actividad fue organizada en conjunto por el Gobierno Regional y la Oficina Regional de ProChile de Maule en colaboración con las oficinas comerciales de ProChile en Suecia y Países Bajos y contó con el financiamiento del FNDR.

“Esta es una misión destinada a promover los vinos naturales de Maule y en especial de la zona de rezago de Cauquenes en Europa, porque consideramos que se trata de productos que tienen una alta calidad y características de origen que son apreciadas por los consumidores de ese continente. Se trata de viñas antiguas, con cepas tradicionales, como País, Cinsault, Carignan y Moscatel de Alejandría”, explicó la directora regional de ProChile.

Por parte de las empresas, Felipe Zúñiga, agradeció el apoyo del sector público y especialmente de los embajadores de Chile en Dinamarca, Bélgica y Países Bajos que los acompañaron, además de autoridades consulares de las oficinas de ProChile en Europa.

“Tuvimos una agenda muy intensa e interesante, conociendo compradores e importadores locales. Se trata de una tarea de promoción que no es fácil porque nuestros vinos no son de grandes volúmenes y precios bajos, más bien se trata de vinos de nicho, que interpretan un origen y prácticas con una larga historia, que forman parte de la identidad de Maule”, expresó Felipe Zúñiga.