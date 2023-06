Nacional 21-06-2023

Siguen los desalojos y demoliciones en toma en Playa Las Machas de Arica

Ayer se inició la segunda jornada de desalojos y demolición de la toma ubicada en una zona de extensión del humedal de la Playa Las Machas, en la comuna de Arica.

La diligencia está encabezada por la fiscal Paulina Brito junto a Carabineros, en el marco de una indagatoria por usurpación violenta de terrenos.

En ese contexto, tres personas fueron detenidas ayer por oponerse a la acción de Carabineros, como también de la maquinaria pesada que llegó al lugar para poder iniciar la demolición de las viviendas.

Hoy, la tónica ha sido parecida, con enfrentamientos entre Carabineros y pobladores, quienes acusan la ilegalidad del desalojo.

"Están derrumbando casas, los Carabineros están usando fuerza excesiva. Golpearon y ahorcaron a una persona de 24 años, la mamá trató de defenderlo, le tiraron gas pimienta. La abuelita vino a tratar de que lo soltaran, una señora de la tercera edad, y el carabinero le pegó un empujón", comentó Mauro, uno de los pobladores de la zona que accedió a conversar con Cooperativa.

"La fiscal Brito no quiere mostrar ningún documento porque realmente no tiene nada, no tiene orden de desalojo, no tiene orden de allanamiento, no tiene nada. Yo he buscado en mi Poder Judicial y no hay ninguna notificación, no hay nada", agregó.

Durante esta mañana se registró una persona detenida, que debería pasar a control de detención dentro de las próximas horas.

Desde el Ministerio Público confirmaron que aproximadamente 140 viviendas serán demolidas en el lugar, que se extiende aproximadamente a 162 hectáreas.

Mientras tanto, los pobladores del sector anunciaron la presentación de un recurso de protección con el fin de que se termine la demolición de las viviendas.